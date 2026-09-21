 Cine este Oana, soția lui Ionuț „Pitbull” Atodiresei, și cum s-au cunoscut. Cei doi participă împreună la Power Couple sezonul 4
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Cine este Oana, soția lui Ionuț „Pitbull” Atodiresei, și cum s-au cunoscut. Cei doi participă împreună la Power Couple sezonul 4

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Oana și Ionuț „Pitbull” Atodiresei se numără printre concurenții noului sezon al emisiunii Power Couple. Un luptător cu performanțe notabile, cunoscut de întreaga țară, participă la un astfel de show alături de soția lui, după 16 ani de relație.

Oana a fost sprijinul constant al lui Ionuț
Oana a fost sprijinul constant al lui Ionuț Foto: Antena 1

Oana și Ionuț Atodiresei participă în noul sezon Power Couple

În sezonul 4 al emisiunii Power Couple, Oana și Ionuț Atodiresei intră în competiție ca un cuplu matur, cu experiență de viață și cu o relație consolidată în timp.

Ionuț, cunoscut în lumea sportului de contact drept „Pitbull”, este deja obișnuit cu provocările și cu competițiile intense. Oana, în schimb, aduce în echipă calm, echilibru și o energie stabilă, care completează perfect temperamentul soțului ei.

Participarea lor la Power Couple România este o ocazie rară pentru public de a vedea latura personală a sportivului, dincolo de ring, și de a descoperi cine este Oana, femeia care îi este alături în viața de zi cu zi.

În emisiune, cei doi își testează limitele, comunicarea și modul în care funcționează ca echipă, într-un context complet diferit de rutina lor obișnuită.

Cu o carieră impresionantă care continuă acum ca antrenor, „Pitbull” Atodiresei vine la Power Couple pentru o experiență de neuitat: „Sunt foarte motivat să particip la această emisiune. Am puține emoții, ținând cont că particip alături de soția mea, Oana. Sper să nu fie pusă în situații dificile! Totuși, sunt sigur că este mult mai puternică decât cred. Abia aștept să o văd la probe! Este mai curajoasă ca mine în anumite situații. Sunt motivat să merg până la final. Vedem acolo, cine e cel mai bun, să câștige! În final, nu mă sperie nimic, nicio probă”.

Participarea la această emisiune frumoasă mi se pare o aventură, iar mie îmi place adrenalina. Aceasta este motivația principală pentru care am acceptat să particip, alături de soțul meu, la Power Couple! Sunt sigură că va fi o experiență inedită și de neuitat. Aștept cu entuziasm și curiozitate să înceapă probele și să fim puși în ipostaze pe care nu le-am mai trăit”, a adăugat și soția lui, potrivit a1.ro

Cum s-au cunoscut și de cât timp sunt împreună

Potrivit declarațiilor lor, Oana și Ionuț s-au cunoscut în sala de sport unde se antrena el. Relația a început natural, într-un mediu în care sportivul era deja o prezență puternică, iar Oana a fost atrasă de disciplina și determinarea lui.

La aproximativ un an și jumătate după ce s-au cunoscut, cei doi au decis să se căsătorească, fără să stea prea mult pe gânduri.

De-a lungul anilor, Oana a fost sprijinul constant al lui Ionuț, atât în momentele de vârf ale carierei, cât și în perioadele dificile. Sportivul vorbește adesea despre echilibrul pe care Oana îl aduce în viața lui, iar ea, la rândul ei, îl susține în proiectele profesionale și în activitatea de antrenor.

Sunt împreună de 16 ani, dintre care 14 de căsnicie, timp în care au construit o familie solidă și au trecut prin provocări care i-au apropiat și mai mult. Oana este persoana care l-a susținut pe Ionuț în momentele dificile ale carierei, iar sportivul vorbește adesea despre stabilitatea pe care i-a adus-o această relație.

În viața de zi cu zi, Oana este cea care menține echilibrul, iar Ionuț este cel care aduce energie și determinare, o combinație care îi face să funcționeze foarte bine împreună.

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