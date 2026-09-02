 La ce intervenție estetică a apelat Daiana Anghel. Primele declarații ale vedetei: „A ieșit o capodoperă”
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La ce intervenție estetică a apelat Daiana Anghel. Primele declarații ale vedetei: „A ieșit o capodoperă”

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Daiana Anghel, fosta câștigătoare a show-ului „Power Couple” de la Antena 1, a recurs la o intervenție estetică, iar rezultatul final i-a întrecut toate așteptările. 

Daiana Anghel și-a mărit bustul
Daiana Anghel și-a mărit bustul Foto: Instagram

Fosta prezentatoare și câștigătoare a competiției de la Antena 1 a apelat la bisturiul medicului estetician pentru o mărire de bust și a împărtășit cu fanii primele impresii din perioada de recuperare.

Rezultat spectaculos după intervenție: „Este magie pură, au ieșit o capodoperă!”

După ce admiratorii din mediul online au remarcat o perioadă neobișnuită de tăcere pe conturile sale, Daiana Anghel a dat cărțile pe față și a mărturisit că a ales să-și pună implanturi mamare cu silicon.

Fosta concurentă de la „Power Couple” s-a declarat fermecată de munca chirurgului, afirmând că forma și aspectul obținut sunt mult peste cele mai optimiste proiecții ale sale:

 „Sunt foarte bine, mulțumesc pentru toate mesajele. Am dormit mai tot timpul. Din păcate, noaptea îmi pune problema asta cu dormitul pe spate, exact așa cum mă așteptam. Azi-noapte nu m-am odihnit deloc OK, m-am trezit întruna, lucru care pe mine mă frustrează, pentru că eu, în mod normal, am un somn odihnitor. Sper să reușesc să mă reglez și într-un final să mă pot adapta. În rest, vreau să vă spun că mi-a făcut (n.r. – medicul) niște sâni fabuloși. Mi-au depășit toate așteptările. Este magie pură. Sunt superbi, nu îi pot arăta, evident, dar trebuie să mă credeți pe cuvânt că au ieșit o capodoperă” a spus Daiana Anghel pe Instagram.

Daiana Anghel povestește despre experiența operației
Daiana Anghel povestește despre experiența operației Foto: Sursa Instagram

Cum decurge recuperarea

Trecerea peste primele zile de convalescență se dovedește mai ușoară datorită bucuriei pe care i-o oferă noul bust. În afară de fragmentarea orelor de somn impusă de poziția obligatorie de dormit, vedeta nu acuză disconfort fizic și își respectă cu strictețe disciplina zilnică:

 „A ieșit ceva splendid, lucru care mă face să accept cu mai multă ușurință această perioadă. Nu am niciun fel de disconfort, nu mă doare absolut nimic, mă simt foarte, foarte bine. Cu alimentația sunt on point. Vă mulțumesc pentru toate mesajele.”

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