 Actorul Arnaud Denis, ultimele cuvinte înainte de eutanasiere: „Acum depun armele”
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Actorul Arnaud Denis, ultimele cuvinte înainte de eutanasiere: „Acum depun armele”

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Actorul și regizorul francez Arnaud Denis a murit la vârsta de 43 de ani, în Belgia, după o perioadă îndelungată în care s-a confruntat cu probleme medicale grave. Artistul a ales să recurgă la eutanasiere și și-a petrecut ultimele luni în îngrijiri paliative, la Namur.

Actorul Arnaud Denis
Actorul Arnaud Denis Foto: Instagram

Înainte de moarte, Denis a publicat pe Facebook un mesaj amplu, în care a vorbit despre suferința prin care a trecut în ultimii trei ani, despre problemele pe care le-a întâmpinat în sistemul medical francez și despre lupta pe care a dus-o pentru a găsi răspunsuri.

Decizia de a recurge la eutanasiere a fost luată după consultarea a trei medici belgieni, iar avocatul său, Philippe Courtois, a confirmat că actorul ajunsese într-o stare în care își pierduse treptat autonomia.

Mesajul lui Arnaud Denis înainte de moarte

Cu puțin timp înainte de deces, Arnaud Denis a ales să transmită public ceea ce considera că trebuie spus despre ultimii ani din viața sa. Mesajul publicat pe Facebook a fost atât un rămas-bun, cât și o relatare despre experiențele medicale prin care trecuse.

Am pus capăt abuzurilor medicale. Acum depun armele. Este dreptul meu”, a scris actorul.

La scurt timp, acesta a murit prin eutanasiere în Belgia. Potrivit avocatului său, Denis se afla de câteva luni în îngrijiri paliative și își exprimase încă de la începutul anului intenția de a solicita procedura.

Philippe Courtois a explicat că starea actorului se degradase până în punctul în care corpul său nu îl mai susținea, iar autonomia îi dispăruse progresiv.

În mesajul său, Denis a acuzat și dificultățile întâmpinate în Franța atunci când a încercat să primească îngrijiri paliative. El a susținut că, deși era imobilizat la pat, nu a beneficiat de acest tip de îngrijire în ciuda solicitărilor sale.

Actorul a descris și experiențe dificile la Departamentul de Urgență al Spitalului Lariboisière. El a afirmat că programările sale nu ar fi fost înregistrate în mod repetat și că, în aceeași perioadă, suferea de dureri de cap severe, își pierduse o parte din auzul bilateral și avea probleme de vedere.

Denis a susținut că dosarul său medical conținea mai multe greșeli grave și că a ajuns să se simtă abandonat de sistemul de sănătate.

Operația care a declanșat o perioadă dificilă

Problemele sale medicale au început, conform relatării actorului, după o intervenție chirurgicală efectuată la 17 iulie 2023 pentru o hernie inghinală. În timpul operației i-a fost implantată o proteză realizată din polipropilenă.

Ulterior, Denis a început să se confrunte cu dureri puternice, greață, tremurături și mai multe probleme digestive și neurologice. În doar trei luni, actorul a slăbit 17 kilograme.

La început, medicii nu ar fi identificat o legătură între intervenția chirurgicală și simptomele apărute ulterior. Mai târziu, un chirurg a luat în calcul posibilitatea unei intoleranțe la materialul utilizat pentru implant.

În încercarea de a-și îmbunătăți starea de sănătate, Arnaud Denis a ajuns inclusiv în Statele Unite, unde a trecut printr-o intervenție destinată îndepărtării protezei. Procedura ar fi costat aproximativ 40.000 de euro, însă problemele sale de sănătate au continuat.

Experiența personală l-a determinat să înființeze Asociația Victimes françaises des prothèses de hernies, organizație prin intermediul căreia au fost strânse mărturii ale unor pacienți care au reclamat, la rândul lor, complicații grave asociate acestui tip de implant.

Avocatul actorului a susținut că există o problemă medicală despre care consideră că nu este suficient recunoscută. În același timp, legătura dintre simptomele lui Denis și proteza implantată a făcut obiectul unor dispute medicale și juridice.

Arnaud Denis ceruse o anchetă judiciară

În ultimele sale declarații publice, actorul nu s-a limitat la relatarea suferinței personale. El a indicat medici, instituții medicale și producătorul protezei și a cerut ca demersurile juridice să continue și după moartea sa.

La 5 ianuarie 2026, Arnaud Denis depusese o plângere pentru vătămare corporală din culpă. La sfârșitul lunii august, aceasta a fost respinsă pe motiv că nu existau suficiente dovezi privind existența unei infracțiuni.

Decizia l-a afectat profund. Într-o declarație publicată pe 18 septembrie de grupul media Ebra, Denis s-a declarat „indignat și dezamăgit” de hotărâre.

„Îmi calcă în picioare puținul care a mai rămas din mine”, a transmis actorul.

Avocatul său a anunțat ulterior depunerea unei noi plângeri, la 18 septembrie, de această dată însoțită de o acțiune civilă. Demersul urmărea obținerea deschiderii unei anchete judiciare.

În ultimele clipe, Arnaud Denis nu a fost singur. Familia și prietenii i-au fost alături la Namur. Printre cei care l-au însoțit s-a aflat și actrița Delphine Depardieu, cu care acesta colaborase îndeaproape.

Ulterior, ea a povestit că actorul a plecat ușurat și că, în ultimele momente, avea „aproape un zâmbet”.

Avocatul Philippe Courtois a explicat că decizia privind eutanasierea fusese luată după consultarea a trei medici din Namur și a legat moartea actorului de durerile intense cu care acesta se confruntase în lunile precedente.

„Decizia lui Arnaud Denis a fost luată în urma consultării a trei medici din Namur (în Belgia). Corpul său nu-l mai ajuta. Își pierduse controlul. Moartea lui Arnaud Denis este o consecință a durerii intense pe care o suferea de mai multe luni”, a declarat avocatul pentru AFP.

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