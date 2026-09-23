Apar noi detalii despre moartea actriței Hayden Panettiere. Ce au descoperit anchetatorii la fața locului

Noi informații despre moartea actriței Hayden Panettiere au fost dezvăluite într-un raport investigativ, care descrie circumstanțele tragediei petrecute pe 16 august, în locuința din Greenville, South Carolina.

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Moartea actriței a fost accidentală

Autoritățile au stabilit că actrița a murit din cauza „efectelor toxice” ale mai multor substanțe, inclusiv fentanyl, iar decesul a fost catalogat drept accidental. Potrivit raportului obținut de TMZ, pastile presate contaminate cu fentanyl au fost găsite pe o masă, lângă trupul ei. Panettiere a fost descoperită într-o poziție șezând, cu fața în jos, pe o canapea extensibilă, iar cei doi frați au încercat fără succes să o trezească, potrivit Daily Mail.

Unul dintre martori a declarat că a văzut-o pe actriță machiindu-se în jurul orei 10:30, înainte de a se întoarce în dormitor. Mai târziu, trezit de o bătaie în ușă, a găsit-o pe Panettiere inconștientă.

Investigatorii au descoperit în locuință pastile albastre care au testat pozitiv pentru fentanyl, un tub de plastic și o pudră albă ascunsă într-o carcasă de ochelari din valiza actriței. Brian Hickerson i-a administrat două doze de Narcan înainte de a suna la 911.

Tatăl actriței, Skip Panettiere, a declarat că fiica sa plănuia să își sărbătorească ziua de naștere pe 21 august în Greenville, înainte de a pleca în Ucraina pentru a-și vizita fiica.

Biroul medicului legist din Greenville a confirmat că autopsia nu a evidențiat semne de traumă care să fi contribuit la deces. Cauza morții a fost stabilită ca „efecte toxice” ale fentanylului, 4-ANPP, Alprazolam, Methocarbamol și Quetiapine, iar cazul a fost închis administrativ.

Ce substanțe au fost găsite

Substanțele identificate în urma autopsiei includ Methocarbamol, un relaxant muscular prescris pentru dureri acute, precum și Quetiapine (Seroquel), un antipsihotic utilizat în tratamentul schizofreniei, bipolarității și depresiei majore.

În organismul actriței a fost găsit și Alprazolam (Xanax), medicament folosit pentru anxietate și atacuri de panică.

De asemenea, raportul menționează prezența 4‑ANPP, un precursor chimic folosit în producția ilegală de fentanyl, opioid extrem de puternic, responsabil pentru numeroase supradoze fatale.

Panettiere avea un „traficant de droguri de lungă durată” în Los Angeles, de la care obținea ilegal substanțe narcotice, printre care și oxicodona, au declarat surse pentru publicație.

Autoritățile au precizat că, în ziua dinaintea decesului său, Panettiere consumase mai multe droguri pe care le cumpărase în Los Angeles înainte de a se îmbarca într-un zbor spre Carolina de Sud, unde a fost găsită moartă a doua zi.