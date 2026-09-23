 Apar noi detalii despre moartea actriței Hayden Panettiere. Ce au descoperit anchetatorii la fața locului
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Apar noi detalii despre moartea actriței Hayden Panettiere. Ce au descoperit anchetatorii la fața locului

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Noi informații despre moartea actriței Hayden Panettiere au fost dezvăluite într-un raport investigativ, care descrie circumstanțele tragediei petrecute pe 16 august, în locuința din Greenville, South Carolina. 

Hayden Panettiere
Foto: arhivă

Moartea actriței a fost accidentală

Autoritățile au stabilit că actrița a murit din cauza „efectelor toxice” ale mai multor substanțe, inclusiv fentanyl, iar decesul a fost catalogat drept accidental. Potrivit raportului obținut de TMZ, pastile presate contaminate cu fentanyl au fost găsite pe o masă, lângă trupul ei. Panettiere a fost descoperită într-o poziție șezând, cu fața în jos, pe o canapea extensibilă, iar cei doi frați au încercat fără succes să o trezească, potrivit Daily Mail.

Unul dintre martori a declarat că a văzut-o pe actriță machiindu-se în jurul orei 10:30, înainte de a se întoarce în dormitor. Mai târziu, trezit de o bătaie în ușă, a găsit-o pe Panettiere inconștientă.

Investigatorii au descoperit în locuință pastile albastre care au testat pozitiv pentru fentanyl, un tub de plastic și o pudră albă ascunsă într-o carcasă de ochelari din valiza actriței. Brian Hickerson i-a administrat două doze de Narcan înainte de a suna la 911.

Tatăl actriței, Skip Panettiere, a declarat că fiica sa plănuia să își sărbătorească ziua de naștere pe 21 august în Greenville, înainte de a pleca în Ucraina pentru a-și vizita fiica.

Biroul medicului legist din Greenville a confirmat că autopsia nu a evidențiat semne de traumă care să fi contribuit la deces. Cauza morții a fost stabilită ca „efecte toxice” ale fentanylului, 4-ANPP, Alprazolam, Methocarbamol și Quetiapine, iar cazul a fost închis administrativ.

Ce substanțe au fost găsite

Substanțele identificate în urma autopsiei includ Methocarbamol, un relaxant muscular prescris pentru dureri acute, precum și Quetiapine (Seroquel), un antipsihotic utilizat în tratamentul schizofreniei, bipolarității și depresiei majore.

În organismul actriței a fost găsit și Alprazolam (Xanax), medicament folosit pentru anxietate și atacuri de panică.

De asemenea, raportul menționează prezența 4‑ANPP, un precursor chimic folosit în producția ilegală de fentanyl, opioid extrem de puternic, responsabil pentru numeroase supradoze fatale.

Panettiere avea un „traficant de droguri de lungă durată” în Los Angeles, de la care obținea ilegal substanțe narcotice, printre care și oxicodona, au declarat surse pentru publicație.

Autoritățile au precizat că, în ziua dinaintea decesului său, Panettiere consumase mai multe droguri pe care le cumpărase în Los Angeles înainte de a se îmbarca într-un zbor spre Carolina de Sud, unde a fost găsită moartă a doua zi.

Ghid de cumpărături

andreea popescu instagram jpg
Andreea Popescu vrea să discute cu medicul despre reluarea tratamentului cu injecții pentru slăbit. Care este motivul Vedete românești
Cheloo, dezvăluiri surprinzătoare după Asia Express
Mărturisire neașteptată făcută de Cheloo la „Asia Express” despre moartea mamei sale: „A fost decizia ei” Vedete românești
image
#Analize Adevărul
Britanicii anunță dezastrul pentru Kiev. Generalul român care a condus o divizie NATO spune ce poate salva Ucraina adevarul.ro
image
Peste 3,2 milioane de euro, găsiți de carabinieri în pereții unei case din Napoli. Banii, scoși cu gălețile din locuință. 34 de membri ai mafiei italiene au fost arestați adevarul.ro

Parteneri

image
Nicușor Bancu și Gică Hagi, șansa României la Mondialul 2030: Marius Mitran analizează drumul decisiv www.fanatik.ro
image
Fostul polițist Silviu Brînzoi, "oncoterapeut" la pensie. "Dacă vreţi să muriţi de cancer, mergeți la el" observatornews.ro
image
Se caută familia unui actor care a murit vineri. Colegii de la teatru au lansat un apel şi a apărut o rudă www.antena3.ro
image
Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații www.gandul.ro
image
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Moștenitorul averii lui Ion Țiriac, de 2,2 miliarde de dolari, a primit un mesaj în ziua când a împlinit 50 de ani: „În sfârșit” as.ro
image
Verificarea pe care proprietarii de centrale trebuie să o facă periodic. Ce riști dacă termenul a expirat playtech.ro
image
Daniel Pancu explică de ce Alex Dobre nu mai are banderola de căpitan la Rapid. „Gesturi care nu fac cinste unui căpitan!” www.fanatik.ro
image
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
În mov vibrant și cu o coafură stylish, Prințesa Kate a captat atenția tuturor, chiar dacă se afla lângă Tom Cruise pe covorul roșu okmagazine.ro
image
Aniversare dulce-amară pentru această superbă prințesă, care a ratat șansa de a fi regină. Ce doliu greu o încearcă! okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin historia.ro
Arnaud Denis jpg
Actorul Arnaud Denis, ultimele cuvinte înainte de eutanasiere: „Acum depun armele” Vedete internaționale
banner puleti si eugenii jpg
#Exclusiv Click!
Prețuri piperate și la dulciurile comuniste! Verdictul vedetelor: „Pensionarii preferă pufuleții, eugeniile sunt prea scumpe” Vedete românești
Design fără titlu (5) png
David Popovici, vacanță departe de agitație. Locul din România care l-a impresionat. „Mă dureau picioarele de nu mai puteam” Vedete românești
Banner Mihai Onilă
#Exclusiv Click!
Legătură paranormală? Mihai Onilă, vegheat de fiica-înger în spital: „Cei care nu mai sunt alături de noi din iubire ne ajută” Vedete românești
Cheloo, dezvăluiri surprinzătoare după Asia Express
Mărturisire neașteptată făcută de Cheloo la „Asia Express” despre moartea mamei sale: „A fost decizia ei” Vedete românești
jennifer lopez milano gettyimages jpg
Jennifer Lopez a dansat pe podium la Milano! A arătat ca o prințesă Vedete internaționale
Laurențiu de la „Burlacii” spune ce femeie îl poate cuceri și dacă a găsit ce căuta în show
#Exclusiv Click!
Laurențiu de la „Burlacii” spune ce femeie îl poate cuceri și dacă a găsit ce căuta în show: „Cred că în ultimul timp am ales bine!” Vedete românești
andreea popescu instagram jpg
Andreea Popescu vrea să discute cu medicul despre reluarea tratamentului cu injecții pentru slăbit. Care este motivul Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net