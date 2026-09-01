Anca Pandrea, probleme grave de sănătate înainte de moarte. De ce ajunsese dependentă de oxigen

Actrița Anca Pandrea s-a stins din viață luni, 31 august 2026, la vârsta de 80 de ani, după o lungă și grea suferință provocată de multiple afecțiuni cronice.

Problemele de sănătate ale regretatei Anca Pandrea Foto: Arhivă

Marea iubire a lui Iurie Darie, actrița Anca Pandrea, a plecat dintre noi la 80 de ani, lăsând în urmă mărturii cutremurătoare despre lupta zilnică cu insuficiența respiratorie și problemele cardiace care i-au marcat ultimii ani din viață.

Zece ani de luptă cu insuficiența respiratorie și cardiacă: dependența totală de aparatul de oxigen

Problemele de sănătate ale Ancăi Pandrea existau încă din 2015, când a primit primul diagnostic sever de insuficiență pulmonară, urmat de o spitalizare îndelungată.

În anii care au urmat, starea sa generală a continuat să se degradeze, actrița confruntându-se frecvent cu episoade de tahicardie, palpitații, scăderi bruște ale tensiunii arteriale și senzații chinuitoare de sufocare.

Viața de zi cu zi a artistei a fost dictată de oxigenoterapie, fără de care nu mai putea respira. În locuință, Anca Pandrea avea instalat un aparat fix lângă pat, pe care îl ținea pornit inclusiv pe parcursul nopții, iar pentru puținele ieșiri obligatorii folosea un dispozitiv mobil:

„Sunt dependentă, da, tot timpul de oxigen, e obligatoriu să îl folosesc mereu. Nivelul de oxigenare scade foarte repede și imediat apar amețelile” a spus Anca Pandrea într-unul dintre ultimele sale interviuri.

Ultimele săptămâni din viață, marcate de caniculă: „Simt că nu este aer!”

Vara anului 2026 a reprezentat o grea încercare pentru actriță, temperaturile caniculare accentuându-i masiv senzația de sufocare.

Cu doar câteva săptămâni înainte de a trece în neființă, artista povestea că medicul curant îi interzisese categoric expunerea la soare și efortul.

În ciuda faptului că rămânea izolată în casă, nici măcar aerul condiționat nu constituia o soluție de lungă durată din cauza sensibilității pulmonare accentuate.

Actrița mărturisea cu durere disconfortul respirator permanent: „Simt că nu este aer!”, fiecare zi de vară fiind trăită la limita rezistenței fizice.

Probleme grave de vedere: tratamente dureroase pentru cataractă și glaucom

Pe lângă bolile cardio-respiratorii care îi măcinau organismul, Anca Pandrea s-a confruntat în ultima parte a vieții și cu degradarea accentuată a vederii.

Diagnosticele de cataractă și glaucom stabilite la ambii ochi o forțau să meargă regulat la clinicile de specialitate pentru proceduri medicale invazive.

Pentru a preveni pierderea completă a vederii, vedeta făcea injecții direct la nivelul ochilor și urma o schemă riguroasă de tratament oftalmologic, eforturile medicale fiind îngreunate de scăderile frecvente ale saturației de oxigen.

Și-a presimțit sfârșitul: Anca Pandrea și-a dictat propriul necrolog înainte să moară

Vestea trecerii în neființă a actriței a venit în cursul serii, în jurul orei 21:50, pe fondul agravării afecțiunilor severe de care suferea.

Un detaliu de o sensibilitate cutremurătoare a fost dezvăluit de cea mai bună prietenă a artistei, care a mărturisit că Anca Pandrea și-a pregătit din timp plecarea, dictând cuvânt cu cuvânt mesajul de adio pe care dorea ca publicul să îl afle după moartea sa:

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești. Născută pe 16 februarie 1946 la Făgăraș, Anca Pandrea a luminat scena culturală românească prin talent, rafinament și sensibilitate artistică...”