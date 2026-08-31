Ultimele dorințe ale Ancăi Pandrea, dezvăluite după moartea actriței. Și-a pregătit singură necrologul

Anca Pandrea s-a stins din viață în această seară, la vârsta de 80 de ani. Actrița, care în ultima perioadă s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, a lăsat în urmă multă tristețe în rândul celor care au cunoscut-o și au apreciat-o. Printre cele mai apropiate persoane ale sale s-a aflat cea mai bună prietenă, cea care a făcut publice acum detalii tulburătoare despre ultimele momente din viața artistei.

Anca Pandrea Foto: Arhivă

Potrivit declarațiilor acesteia, Anca Pandrea și-ar fi pregătit singură necrologul. Actrița i-ar fi dictat prietenei sale exact cuvintele pe care și le dorea, într-un moment în care își punea în ordine lucrurile importante pentru după plecarea sa.

Anca Pandrea și-a dictat propriul necrolog

Anunțul morții actriței a fost făcut în jurul orei 21:50. Anca Pandrea avea 80 de ani și trecuse, în ultima perioadă, printr-o serie de probleme de sănătate care s-ar fi agravat.

Cea mai bună prietenă a artistei a povestit că aceasta și-a scris, practic, propriul necrolog. Nu a fost vorba despre un text pregătit de familie după moartea sa, ci despre unul pe care Anca Pandrea l-ar fi dictat personal, indicând inclusiv formularea pe care și-o dorea.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești. Născută pe 16 februarie 1946 la Făgăraș, Anca Pandrea a luminat scena culturală românească prin talent, rafinament și sensibilitate artistică. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață unor personaje memorabile, rămânând în amintirea publicului prin devotamentul și pasiunea sa pentru artă. În afara scenei, Anca Pandrea a fost un exemplu de loialitate și iubire necondiționată, trăind o poveste de dragoste unică alături de regretatul actor Iurie Darie, alături de care a împărtășit peste două decenii de viață și emoție. Ne luăm rămas-bun de la o mare artistă și un suflet delicat. Amintirea ei va rămâne vie în inimile celor care au cunoscut-o, au admirat-o și au iubit-o. Dumnezeu s-o odihnească în pace”, a scris Anca Pandrea în necrolog, citit în exclusivitate pentru Spynews TV Live de prietena ei.

Actrița, afectată de problemele de sănătate

Ultimele luni din viața Ancăi Pandrea au fost marcate de probleme medicale. Potrivit celei mai bune prietene, în ultimele patru luni, ambulanța ar fi ajuns în repetate rânduri la locuința actriței.

Artista nu i-ar fi povestit nici măcar surorii sale despre toate problemele de sănătate cu care se confrunta. Prietena sa a explicat că Anca Pandrea prefera să nu dezvăluie cât de gravă era situația și că nici familia nu ar fi știut întreaga amploare a problemelor sale.

În ziua morții, aceeași persoană apropiată a fost cea care a avut dificila misiune de a anunța familia și prietenii despre dispariția actriței.

„Nici surorii sale nu i-a spus câte boli are, nu îi spunea câte probleme sunt”, a declarat prietena Ancăi Pandrea, potrivit SpyNews.

Aceasta a povestit și cât de dificil a fost să transmită vestea celor apropiați. Moartea actriței a venit după o perioadă în care starea sa de sănătate devenise tot mai fragilă.

Ultimele dorințe ale Ancăi Pandrea vor fi respectate

Înainte de moarte, Anca Pandrea ar fi avut mai multe dorințe pe care le-a transmis persoanelor apropiate. Prietena sa spune că acestea vor fi respectate.

„Mi-a spus la sfârșit că nu mai poate”, a povestit femeia, care a precizat că actrița i-a lăsat mai multe indicații pentru momentul în care nu va mai fi.

Printre acestea s-a numărat și pregătirea necrologului. Anca Pandrea a vrut ca mesajul să fie unul care să reflecte atât activitatea sa artistică, cât și povestea de iubire pe care a trăit-o alături de Iurie Darie.

În necrologul dictat de actriță este amintită cariera sa și contribuția pe care a avut-o în teatrul și cinematografia românească. Totodată, este evocată relația cu Iurie Darie, cel care i-a fost partener de viață și alături de care a trăit mai bine de două decenii.

Anca Pandrea s-a născut pe 16 februarie 1946, la Făgăraș. A rămas cunoscută publicului pentru activitatea sa artistică, dar și pentru povestea de dragoste pe care a avut-o cu Iurie Darie.