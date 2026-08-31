 Anca Pandrea, ultimele mărturisiri înainte de moarte: „Nu sunt singură, simt că Iura este cu mine”
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Anca Pandrea, ultimele mărturisiri înainte de moarte: „Nu sunt singură, simt că Iura este cu mine”

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Anca Pandrea s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Într-unul dintre ultimele interviuri acordate, îndrăgita actriță vorbea deschis despre problemele de sănătate cu care se confrunta și despre modul în care încerca să facă față zilelor caniculare.

Anca Pandrea
Anca Pandrea Foto: Arhivă

Actrița era nevoită să respecte recomandările medicului și să petreacă mai mult timp în locuință atunci când temperaturile deveneau foarte ridicate. Diagnosticată cu insuficiență cardiacă și respiratorie, Anca Pandrea dezvăluia că dependența de oxigen făcea parte din viața sa de zi cu zi.

În același dialog, artista a vorbit despre casa în care locuia, despre amintirile pe care le păstra alături de Iurie Darie și despre câteva dintre trucurile pe care le învățase de la marea sa iubire.

Anca Pandrea era dependentă de oxigen

În perioada în care temperaturile au urcat foarte mult, Anca Pandrea evita să iasă din casă. Actrița explica faptul că medicul îi recomandase să se protejeze de căldură, mai ales în condițiile problemelor sale de sănătate.

Artista mărturisea că avea nevoie permanent de oxigen și că folosea atât un dispozitiv portabil, pe care îl purta după ea, cât și un aparat aflat în locuință.

În aceste zile, când afară e mult prea cald, stau în casă, unde este răcoare. Oricum, sunt dependentă de oxigen. Ca să pot respira mai bine, port mereu după mine o geantă cu dispozitivul de oxigen portabil, dar am și oxigen static, acasă, lângă pat, e un aparat pe rotile, cu fire. Sunt dependentă, da, tot timpul de oxigen, e obligatoriu să îl folosesc mereu”, spunea Anca Pandrea pentru Click!

Actrița își petrecea astfel zilele toride în casă, încercând să evite expunerea la temperaturile ridicate. Pentru ea, recomandarea de a se feri de căldură era cu atât mai importantă din cauza diagnosticului primit.

Casa în care păstra toate amintirile cu Iurie Darie

Dincolo de problemele de sănătate, Anca Pandrea vorbea cu multă emoție despre locuința în care își ducea viața. Casa fusese moștenită de la bunica sa și devenise locul în care păstra numeroase obiecte și amintiri legate de Iurie Darie.

Actorul s-a stins din viață cu 14 ani înaintea dispariției Ancăi Pandrea, însă artista spunea că nu îl simțea niciodată cu adevărat departe.

„De fapt, nu sunt singură, simt că Iura este cu mine, îi vorbesc, îi povestesc, ca și cum m-ar asculta, ca și acum ar fi, aici, în casă. E ca și cum n-ar fi plecat niciodată. Îi simt prezența și asta îmi dă puterea să trec peste greutăți”, mărturisea actrița.

În casa bunicii sale se aflau tablourile lui Iurie Darie și lucrurile care îi aparținuseră acestuia. Pentru Anca Pandrea, locuința reprezenta mai mult decât un spațiu în care trăia.

„Aici, în casa bunicii mele, căci de la ea am moștenit-o, am lumea mea”, spunea artista.

Trucurile învățate de la Iurie Darie, păstrate de Anca Pandrea

Anca Pandrea a vorbit și despre modul în care încerca să se descurce în zilele de vară. Actrița nu se plângea de prețurile mari la alimente și explica faptul că încerca să gătească preparate mai ușoare.

„Dacă ne plângem, ce rezolvăm? Mă descurc din ce am. Încerc să trăiesc frumos, în liniște. Le doresc tuturor să-și găsească pacea și să meargă mai departe. În plus, vara gătesc mâncăruri nu foarte scumpe, trebuie să mâncăm ceva mai ușor”, declara Anca Pandrea.

O parte dintre trucurile pe care le folosea în bucătărie le învățase de la Iurie Darie. Unul dintre acestea era legat chiar de preparatele consumate în zilele foarte calde.

„De la Iura am învățat numeroase trucuri în bucătărie. De pildă, dacă este cald afară, e bine să pui trei cuburi de gheață în supa cremă de roșii sau chiar în ciorbe, de orice fel. Veți vedea că va avea un gust răcoritor”, povestea actrița.

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