 Mihai Onilă, vești bune după cumpăna prin care a trecut! „Este o adevărată forță de nestăvilit”
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Mihai Onilă, vești bune după cumpăna prin care a trecut! „Este o adevărată forță de nestăvilit”

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Mihai Onilă (55 de ani) se recuperează foarte bine după problemele de sănătate care au dus la spitalizare și la intervenția chirurgicală pentru pancreatită acută.

Mihai Onilă, vești bune după cumpăna prin care a trecut!
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Mihai Onilă, vești bune după cumpăna prin care a trecut! Foto: click.ro

Artistul a revenit deja la activitățile sale, iar soția lui, Laura, îi este permanent alături în această perioadă. Ea le transmite un mesaj de speranță tuturor celor care s-au îngrijorat pentru Mihai.

„Evoluția stării lui de sănătate este extrem de favorabilă!”

Au fost săptămâni dificile pentru Mihai Onilă, însă artistul pare să fi trecut cu bine peste această cumpănă. După operația de pancreatită acută, recuperarea sa evoluează foarte bine, iar soția lui spune că Mihai este extrem de disciplinat și determinat să se pună pe picioare.

„Vrem să le transmitem tuturor celor care îl îndrăgesc pe Mihai și se gândesc la noi un mesaj plin de speranță și lumină: Mihai se simte bine, iar evoluția stării lui de sănătate este extrem de favorabilă! Se vindecă neașteptat de repede pentru că este un om incredibil de puternic, determinat și conectat la propria lui vindecare”, a transmis soția artistului.

Recuperarea este una atentă și disciplinată. Mihai respectă regimul alimentar recomandat, urmează tratamentul prescris de medici, iar în fiecare zi face mișcare și iese la plimbare.

I s-au scos deja firele, iar evoluția este excelentă. În fiecare zi facem mișcare și ieșim o oră de plimbare pe jos. Este un «pacient» extrem de ascultător și riguros când vine vorba de orele de odihnă și de alimentație”, povestește soția lui, Laura Onilă.

Ea nu s-a dezlipit de Mihai în această perioadă și spune că încearcă să-i ofere liniștea și sprijinul de care are nevoie pentru a se recupera complet.

La doar două săptămâni de la operație, artistul a fost MC la un festival

Iar revenirea artistului la viața profesională a fost una surprinzător de rapidă. La doar două săptămâni de la operație, Mihai a fost MC la festivalul Summer Well, iar acum s-a întors în studio, unde lucrează deja la piese noi.

Mihai dovedește că este o adevărată forță de nestăvilit, iar vindecarea lui este de-a dreptul fantastică! La doar două săptămâni de la operație a fost deja MC la festivalul Summer Well, iar în curând și-a reluat complet pasiunea: și-a reînceput activitatea și lucrează deja în studio la piese noi”.

Printre proiectele muzicale la care lucrează se numără o piesă etno, dar și o melodie specială pentru dansul mirilor unui cuplu apropiat, pe care Mihai și soția lui vor să o ofere drept cadou.

Artistul nu renunță nici la scenă. Săptămâna viitoare urmează să cânte la o nuntă, semn că, pas cu pas, își reia activitatea pe care o iubește.

Pe 1 și 2 septembrie urmează însă controalele medicale de rutină după episodul de pancreatită acută. Familia privește cu optimism această etapă și speră ca rezultatele să confirme evoluția favorabilă.

Suntem absolut convinși că rezultatele vor fi excelente. Energia lui este minunată, iar corpul răspunde extraordinar la regim, tratament și terapia energetică”, mai spune soția fostului membru al trupei Axxa.

Pentru Mihai, perioada aceasta a venit cu o lecție importantă, dar și cu o revenire rapidă. Cu familia aproape, cu muzica din nou în studio și cu planuri pentru următoarele concerte, artistul merge înainte, iar cei care îl iubesc primesc acum vești bune și motive de optimism.

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