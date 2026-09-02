Unde a ajuns averea Ancăi Pandrea după moartea actriței. Ce se întâmplă cu singura casă pe care o deținea

La scurt timp după trecerea în neființă a regretatei Anca Pandrea la vârsta de 80 de ani, apropiații au făcut lumină în privința averii lăsate în urmă de marea artistă. Actorul Victor Yila a dezvăluit că singurul bun deținut de actriță, casa în care a trăit, a fost donată legal înainte de deces.

Casa Ancăi Pandrea, singura sa avere Foto: Arhivă

Înainte de a fi condusă pe ultimul drum la Cimitirul Sfânta Vineri, colegii de breaslă și apropiații au dezvăluit cum a gestionat regretata artistă singura sa proprietate și cât de minuțios și-a pregătit propria plecare din această lume.

Singura avere, lăsată prin act de donație: dezvăluirile făcute de Victor Yila

Locuința în care Anca Pandrea a trăit și a păstrat vie amintirea lui Iurie Darie a reprezentat singurul bun imobiliar agonisit de artistă de-a lungul vieții. Actorul Victor Yila, un apropiat care a vizitat-o des în ultima perioadă la căminul de bătrâni unde a primit îngrijiri, a clarificat situația juridică a imobilului, combătând zvonurile apărute în spațiul public:

„Cu averea... singura ei avere a fost casa. Am înțeles că a fost donată casa, cu actele în regulă, nu cum spune lumea. Alții poate că aveau mare nevoie și poate că merită. Ei au rămas cu casa, a făcut un lucru bun” a declarat actorul Victor Yila pentru Spynews.

Actorul o vizita frecvent pe Anca Pandrea la căminul de bătrâni, iar artista încă își păstra optimismul.

„Dumnezeu să o aibă în pază, că a fost un suflet bun și mare. Îmi pare rău că ne-a părăsit. Dar ce spun că ne-a părăsit?! A plecat doar un pic. Ea oricum rămâne veșnic în sufletul tuturor care au iubit-o” a mai spus acesta.

A pregătit fiecare detaliu: haine, fotografii și propriul necrolog

Ultimele luni din viața Ancăi Pandrea au fost marcate de suferințe medicale repetate, medicii de pe ambulanță fiind chemați săptămânal la locuința sa.

Conștientă de starea sa precară de sănătate, marea actriță a pus la punct personal fiecare element legat de înmormântarea sa de la Cimitirul Sfânta Vineri, programată pentru joi, 3 septembrie.

Prietenă devotată și confidentă, Ingrid a povestit cu emoție despre cumpăna ultimelor zile și despre modul în care până și animalul de companie al actriței a presimțit sfârșitul:

„Ultimele zile au fost destul de dificile, și pentru noi, și pentru Ancuța. Ultimele trei luni în fiecare săptămână chemam salvarea, și de două ori pe săptămână, toți vecinii știu. Și-a pregătit hainele, și-a pregătit necrologul, ne-am documentat amândouă. Inclusiv fotografiile care vor fi așezate la cimitir sunt alese tot de dânsa. (...) A plâns, toată noaptea a plâns, a urlat efectiv, a simțit (n.r. câinele Ancăi Pandrea).”