Anca Pandrea va fi înmormântată lângă marea ei iubire, Iurie Darie. Mărturia emoționantă a celei mai bune prietene

Trupul neînsuflețit al regretatei actrițe Anca Pandrea va fi depus la capela Cimitirului Sfânta Vineri din București, urmând să fie înmormântată în același cavou alături de marea sa dragoste, Iurie Darie. Actrița, care s-a stins din viață pe 31 august 2026 după o lungă grea cu problemele de sănătate.

Anca Pandrea va fi înmormântată lângă Iurie Darie Foto: Facebook/Pexels

Anca Pandrea își va dormi somnul de veci lângă Iurie Darie, bărbatul pe care l-a iubit necondiționat timp de decenii.

Prietena apropiată a actriței a oferit primele detalii despre pregătirile de înmormântare și ultimele momente din viața artistei.

Reuniți în eternitate la Cimitirul Sfânta Vineri: detaliile oferite de prietena regretatei actrițe

După ce s-a stins din viață în spital în seara zilei de 31 august 2026, trupul neînsuflețit al Ancăi Pandrea este depus la capela Cimitirului Sfânta Vineri din Capitală.

Acolo se află cavoul familiei, unde marele actor Iurie Darie își doarme somnul de veci încă din noiembrie 2012, cei doi urmând să fie reuniți pentru totdeauna.

Cea mai apropiată prietenă a actriței, Ingrid, cea care a anunțat public trecerea sa în neființă, se ocupă de toate procedurile administrative și a oferit detalii despre pașii care urmează:

„Anca va fi înmormântată lângă Iurie Darie, firește. Acolo, unde are cavoul, în Cimitirul Sfânta Vineri din București. Am plecat de la morgă. Merg la primărie să rezolv cu actele și pe urmă merg la firma de pompe funebre să o ridice de la centru și să o depună la capelă” a declarat prietena regretatei Anca Pandrea pentru Viva.ro

Lupta grea cu boala și ultima apariție pe micul ecran

În ultimii ani, viața Ancăi Pandrea a fost marcată de suferințe medicale severe, printre care insuficiență pulmonară și cardiacă, probleme din cauza cărora era nevoită să se deplaseze permanent conectată la un aparat de oxigen.

În ultimele luni, starea sa s-a agravat pe fondul unui diagnostic dur, fiind internată într-un centru de sănătate aflat sub egida Patriarhiei.

Ultima apariție televizată a actriței a avut loc în martie 2026, în emisiunea „Exclusiv VIP” prezentată de Cristian Brancu la Prima TV.

Atunci, cu tubul de oxigen alături dar cu aceeași forță interioară, Anca Pandrea mersese la cimitir pentru a marca ziua de naștere a lui Iurie Darie, dând încă o dată dovadă de o loialitate copleșitoare față de partenerul său de viață.