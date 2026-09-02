 Fuego, în lacrimi la despărțirea de Anca Pandrea: „Acum doarme fericită lângă Iura al ei”
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Fuego, în lacrimi la despărțirea de Anca Pandrea: „Acum doarme fericită lângă Iura al ei”

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Fuego deplânge dispariția dintre noi a Ancăi Pandrea! Cei doi au fost apropiați și solistul a ajutat-o pentru realizarea bustului maestrului Iurie Darie. Iată ce a transmis artistul, la moartea bunei lui prietene, în exclusivitate pentru Click!

Fuego a susținut-o mereu pe Anca Pandrea
Fuego a susținut-o mereu pe Anca Pandrea Foto: Facebook

Actrița Anca Pandrea s-a stins din viață pe 31 august 2026, la vârsta de 80 de ani, după o grea suferință cauzată de problemele grave de sănătate pe care le avea în ultima vreme. 

Plecarea ei dintre noi a lăsat un gol imens pentru cei care au cunoscut-o și i-au fost alături după trecerea în neființă a soțului ei, marele actor Iurie Darie. 

Fuego: „Anca a suferit enorm după moartea lui Iurie Darie”

Unul dintre ei a fost Paul Surugiu-Fuego, care i-a fost prieten de nădejde și care a și ajutat-o la realizarea bustului lui Iurie Darie, proiect pentru care Anca Pandrea s-a zbătut imens pentru a-l duce la bun sfârșit. 

Chiar dacă filmează non-stop timp 10 zile, la TVR, pentru noul sezon „Drag de România”, Fuego a găsit un moment pentru a o plânge pe bună lui prietenă, plecată în aceste zile dintre noi. Iată ce a mărturisit artistul, cu lacrimi în ochi, în exclusivitate pentru Click!

„Eu cred că Anca, dragă de ea, acum e fericită că e lângă Marea ei iubire. A suferit enorm după moartea lui Iurie Darie, marele nostru actor, și și-a dorit enorm de mult ca să-i păstreze amintirea vie.

E adevărat că prin proiectul meu de caritate, Art by Fuego, artă pentru suflet, am sprijinit-o pe Anca pentru realizarea bustului maestrului Iurie Darie. Avea și alte nevoi, pentru că avea foarte multe medicamente de luat și era bolnavă.  

Proiectul meu pur si simplu ajută, din vânzarea picturilor mele, bănuții merg către tinerii foarte talentați și artiștii bolnavi și suferinzi ai României și ai Republicii Moldova. 

Îmi pare rău să aud această veste și vreau doar atât să cred că acolo în ceruri, Anca acum e fericită pentru că e lângă Marea ei iubire. Dumnezeu să o odihnească în pază și să o ierte și noi să ne aducem aminte românii că pe firmamentul artei românești a existat cândva un mare actor care a jucat toate rolurile posibile și o actriță care l-a iubit enorm pe Iurie Darie și cred că aceste două stele au scris o pagină importantă a artei noastre românești”, a declarat Fuego, pentru Click!

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Foto: Facebook

Anca și Iurie, reuniți în eternitate la Cimitirul Sfânta Vineri

Anca Pandrea va fi înmormântată, în cursul zilei de joi, așa cum și-a dorit lângă marea ei iubire, Iurie Darie. 

Trupul neînsuflețit al Ancăi Pandrea este depus, la acest moment, la capela Cimitirului Sfânta Vineri din Capitală. 

Acolo se află cavoul familiei, unde marele actor Iurie Darie își doarme somnul de veci încă din noiembrie 2012.

 Ultimii ani din viața Ancăi Pandrea au fost marcați de suferințe medicale severe, printre care o insuficiență pulmonară și cardiacă, din cauza căreia era nevoită să se deplaseze permanent conectată la un aparat de oxigen.

În ultimele luni, starea sa s-a agravat pe fondul unui diagnostic dur, fiind internată într-un centru de sănătate aflat sub egida Patriarhiei.

Ultima apariție televizată a actriței a avut loc în martie 2026, în emisiunea „Exclusiv VIP” prezentată de Cristian Brancu la Prima TV. Atunci, cu tubul de oxigen alături dar cu aceeași forță interioară, Anca Pandrea mersese la cimitir pentru a marca ziua de naștere a lui Iurie Darie, dând încă o dată dovadă de o loialitate copleșitoare față de partenerul său de viață.

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