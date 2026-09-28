Cum s-au cunoscut Mara Bănică și soțul ei. Cei doi au împlinit 8 ani de când s-au întâlnit: „Cea mai bună decizie din viața mea”

Mara Bănică este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România, însă a știut întotdeauna să păstreze o limită între viața profesională și cea personală. Recent, jurnalista a ales să împărtășească însă unul dintre cele mai importante momente din viața sa: ziua în care l-a cunoscut pe Bogdan, soțul ei și tatăl fiicei sale, Donca.

Mara și Bogdan au aniversat opt ani de când s-au cunoscut. Foto: Facebook

Mara și Bogdan au aniversat opt ani de când s-au cunoscut, iar momentul întâlnirii lor a rămas unul special pentru vedetă. Cu această ocazie, jurnalista a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a rememorat începutul poveștii lor și a vorbit despre bărbatul care avea să-i devină partener de viață și unul dintre cei mai importanți oameni din existența sa.

Cum și-a cunoscut Mara Bănică soțul

Povestea lor a început într-un mod neașteptat, în timpul unei călătorii cu avionul spre Frankfurt. Mara Bănică își amintește cu exactitate ziua în care s-a așezat pe locul 5F, fără să știe că omul de pe locul 5E avea să-i schimbe viața.

„Cea mai bună decizie din viața mea a fost să cumpăr un bilet de avion acum 8 ani. Țin minte că m-am opintit puțin până când am ales destinația. Pe lista scurtă rămăseseră Berlin și Frankfurt. Am ales-o pe a doua. În ziua aia, pe 28 septembrie 2018, la 8:15 dimineața, m-am așezat pe locul 5F. Pe 5E stătea un tip.

Opt ani mai târziu, e singurul om din viața mea pe care mă sprijin. Lui nu i-a fost deloc ușor. M-a protejat. A avut răbdare. M-a oblojit când am avut nevoie. M-a învățat în ăștia opt ani enorm de multe. Nu ne-a fost ușor. Am avut întotdeauna o înțelegere din priviri. Apoi nici asta n-a mai trebuit, știam pur și simplu ce și cum trebuie să facem, fără măcar să ne privim. Ne simțeam telepatic. A fost o perioadă în care eu am absentat din comunicarea asta, după ce am născut și mi-am pierdut tatăl. Am fost greu de gestionat emoțional.

Mara Bănică: „La final de zi, contează ce ai «acasă»”

În continuarea mesajului său, jurnalista a povestit și despre o întrebare pe care Bogdan i-a adresat-o la un moment dat, legată chiar de felul în care s-au cunoscut. Mara Bănică a mărturisit că, pentru ea, întâlnirea lor în avion a avut o semnificație aparte și că a ajuns să vadă acel moment ca pe unul menit să-i aducă mai aproape.

„De ceva vreme sunt înapoi, acolo. «De ce crezi tu că ne-am cunoscut noi într-un avion?», m-a întrebat odată. «Ca să fim mai aproape de Dumnezeu», i-am răspuns. Nu-i place să vorbesc public despre el. Dar azi cred că-mi îngăduie. E sărbătoarea noastră și profit de asta! Odată cu el, am o familie mare și frumoasă. Nu doar noi și copiii, ci toți ai lui! Am o cumnată de milioane, o soacră minunată, două nepoate, mătuși, unchi, veri... tot ce n-am avut înainte de a-l cunoaște.

La final de zi, contează ce ai «acasă». Iar eu am mai mult decât am sperat vreodată: bunătate. Hai să rămânem sănătoși cu toții și «Aniversare fericită!» nouă!”

Mara Bănică: „E un tip foarte serios”

În timp ce Mara Bănică este o figură cunoscută publicului român datorită carierei sale în televiziune, Bogdan a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor. Astfel, puține sunt informațiile publice despre soțul jurnalistei, cele mai multe detalii fiind dezvăluite chiar de Mara, care a povestit, înainte de a deveni mamă pentru a doua oară, cu ce se ocupa partenerul său.

„Soțul meu conduce o multinațională în Germania și, din păcate, ne vedem la două-trei săptămâni când vine acasă, trei-patru zile, să stea cu noi, dar relația asta este foarte asumată și așa a fost de la început, pentru că noi suntem oameni maturi. Nu știu cât o să o mai ținem așa, dar, momentan, asta e situația.

E un tip foarte serios, conduce o firmă cu 800 de oameni, e extraordinar de deștept. În momentul în care se va naște fetița, va veni acasă. La un moment dat, am discutat să nasc în Germania, dar, din cauza pandemiei, au picat toate planurile, așa că am să nasc în țară, la o clinică privată. Eu zic că o să fie bine”, spunea jurnalista pentru Fanatik, înainte să nască a doua oară.