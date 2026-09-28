 Jennifer Aniston, în vacanță alături de partenerul său. Imaginea în costum de baie care a atras atenția fanilor
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FotoJennifer Aniston, în vacanță alături de partenerul său. Imaginea în costum de baie care a atras atenția fanilor

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Jennifer Aniston a împărtășit cu fanii imagini din escapada sa romantică alături de Jim Curtis, partenerul ei. O fotografie cu actrița într-un costum de baie minuscul a atras toată atenția. 

Jennifer Aniston s-a pozat într-un costum de baie minuscul
Jennifer Aniston s-a pozat într-un costum de baie minuscul Foto: Profimedia

Jennifer Aniston, relaxare alături de partener

Jennifer Aniston a surprins din nou publicul cu o serie de imagini intime publicate pe Instagram, în care dezvăluie momentele de relaxare petrecute alături de Jim Curtis.

Actrița, în vârstă de 57 de ani, apare într-un micro-bikini, întinsă pe un caiac roșu, plutind pe o întindere de apă perfect liniștită, într-o scenă care emană calm, libertate și o eleganță fără efort.

Colecția de imagini include și o scenă din interiorul locuinței, unde Jim Curtis este surprins pe o canapea curbată, înconjurat de câini. 

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Foto: instagram

Jennifer Aniston trăiește o poveste de iubire discretă

Postarea vine la scurt timp după ce Jennifer Aniston și-a exprimat public sprijinul pentru noua carte a lui Jim, The Book of Possibility. Pe 14 septembrie, actrița a distribuit coperta volumului pe Instagram, însoțită de mesajul „Iubesc cartea asta”. 

Jim Curtis a vorbit la rândul său despre relația lor, descriind-o ca fiind profundă și echilibrată. Într-o apariție la The Jamie Kern Lima Show, autorul a mărturisit că experiența de a fi alături de Jennifer este „atât de ancorată, deschisă, grijulie și plină de iubire”. El a explicat că meditația și comunicarea sunt elemente centrale în modul în care își construiesc relația, alături de acceptare și înțelegere.

A existat mai întâi o prietenie de multe luni…”, a mărturisit Curtis.

Curtis a subliniat și cât de mult apreciază faptul că a fost primit cu căldură în cercul apropiat al actriței, pe care l-a descris drept „o familie în sine”, adăugând că se simte „incredibil de binecuvântat” să facă parte din acest grup, potrivit Hello.

Jennifer Aniston și Jim Curtis și-au anunțat relația în 2025

După ani în care nu a avut noroc în dragoste, Jennifer Aniston pare că și-a găsit, în sfârșit, fericirea. Actrița, în vârstă de 57 de ani, și-a făcut publică relația cu Jim Curtis, de 51 de ani, printr-o postare emoționantă pe Instagram.

Jennifer a distribuit o fotografie alb-negru în care îl îmbrățișează pe Jim, alături de mesajul: „La mulți ani, iubirea mea!”, însoțit de o inimă roșie. Curtis a răspuns cu un emoji care trimite un sărut, confirmând astfel relația lor. Imaginea postată de actriță o arată zâmbind.

Jennifer Aniston, care a fost căsătorită cu Brad Pitt între 2000 și 2005 și cu Justin Theroux între 2011 și 2017, a stârnit primele zvonuri despre o idilă cu Jim Curtis în iulie 2025, când cei doi au fost surprinși în vacanță, în Mallorca, Spania.

Relația dintre cei doi a făcut recent un pas important, el fiind alături de actriță la premiera celui de-al treilea sezon din serialul „The Morning Show”, difuzat pe Apple TV+.

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