„Am mâncat hârtie igienică de foame”. Jador, despre anii în care abia avea bani pentru mâncare

Jador a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, când familia avea posibilități financiare reduse, iar banii pe care îi primea în timpul liceului abia îi ajungeau pentru transport și mâncare.

Jador, dezvăluiri despre copilăria grea Foto: facebook

Jador a povestit, într-un podcast, cum arătau zilele sale din perioada liceului, când avea la dispoziție doar 40 de lei pe săptămână.

Jador: „În liceu am mâncat hârtie igienică de foame”

Artistul a explicat că din cei 40 de lei pe care îi primea, aproape jumătate se ducea pe transport. Pentru mâncare îi mai rămâneau doar câțiva lei, iar un sandviș nu era suficient pentru a-și potoli foamea.

„În liceu am mâncat hârtie igienică de foame, că tata îmi dădea 40 de lei pe săptămână. Aveam 40 de lei. Era 9 lei autobuzul dus, 9 lei întors. Mai rămâneau 22 de lei, cu 22 de lei. Era 3 lei un sendviș, juma' de pâine cu parizer, ce-mi punea el acolo, așa, și cu două felii de cașcaval, bă, și nu mă săturam”, a declarat Jador într-un podcast.

Mărturisirea vine în contextul în care cântărețul vorbește despre perioada în care familia sa avea o situație financiară dificilă și despre eforturile pe care le-a făcut înainte de a ajunge cunoscut în industria muzicală.

Jador își dorește o familie numeroasă

Acum, artistul spune că își dorește să îi ofere propriei familii lucrurile de care el nu a avut parte în copilărie. Jador este căsătorit cu Oana Ciocan, iar cei doi au împreună un fiu, pe nume Avraam.

Cântărețul a vorbit și despre planurile sale pentru viitor. Jador își dorește o familie numeroasă și a spus că mai vrea încă trei copii, doi băieți și o fată. Artistul a dezvăluit inclusiv numele pe care le-ar avea în vedere: Isaac, Iaacov și Esa.

„L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea trei băieți și o fată și îi voi învăța Biblia și legile Lui care sunt scrise pe mâinile mele! Dar n-am știut că o să devin bărbat, în tot acest timp, cât am fost golan, am trăit fără să fac pe plac lui Hristos, dar viața mea s-a schimbat... și ce să zic, aștept pe ceilalți trei... ISAAC, IAACOV și pe ESA”, a transmis Jador, pe TikTok.

Jador și-a aniversat soția, pe Oana Ciocan

Recent, Jador și-a aniversat soția, pe Oana Ciocan, căreia i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Artistul a numit-o „regina mea”, „femeia vieții mele” și „mama copilului meu” și a mărturisit că Oana este femeia pentru care s-a rugat lui Dumnezeu.

Jador i-a mulțumit pentru felul în care l-a schimbat și a spus că își dorește să facă tot posibilul pentru a o vedea fericită. „M-a făcut să văd ce înseamnă să fii fericit cu adevărat!”, a transmis artistul.