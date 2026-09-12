Mesajul lui Jador pentru Oana Ciocan, de ziua ei: „Regina mea, femeia vieții mele”

Jador, unul dintre cei mai cunoscuți și în vogă cântăreți români, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, adresat soției sale, Oana Ciocan, care și-a aniversat ziua de naștere. Iată ce cuvinte i-a adresat artistul și cum a sunat mesajul care i-a înduioșat pe fani.

Jador și Oana Ciocan. Foto: Instagram

Jador și-a aniversat soția, pe Oana Ciocan

Oana Ciocan și Jador formează unul dintre cele mai apreciate, dar și controversate cupluri din showbizul românesc. Relația lor și problemele existente de-a lungul timpului au ținut ocupate primele pagini ale ziarelor.

Dacă în primăvara acestui an artistul a anunțat că el și soția sa au decis să meargă pe drumuri separate, la scurt timp a venit marea împăcare, iar de atunci lucrurile par să fi intrat pe un făgaș normal pentru cei doi.

Jador: „,M-a făcut să văd ce înseamnă să fii fericit cu adevărat!”

Alături de copilul lor, Aavram, Oana Ciocan își aniversează ziua de naștere, iar soțul ei a transmis un mesaj înduioșător pe rețelele de socializare, în care a numit-o „regina lui” și „femeia vieții lui”, dar și mama copilului său.

Artistul a mărturisit că Oana este femeia pentru care s-a rugat lui Dumnezeu. Pe lângă complimentele pe care i le-a oferit, Jador i-a urat „La mulți ani!” și i-a transmis că își dorește să facă tot posibilul pentru a o vedea fericită.

„Azi e despre regina mea, despre femeia vieții mele și despre mama copilului meu, despre jumătatea vieții mele deștepte, prietena mea, despre sora mea, despre iubita mea, despre confidenta mea, despre partenerul meu, despre iubirea mea, cea pe care L-am rugat pe Dumnezeu să mi-o dea, o jumătate care să Îi placă Lui și după să îmi placă și mie. Și am întâlnit această femeie extraordinară, care m-a făcut să văd ce înseamnă să fii fericit cu adevărat!

Aici nu este vorba despre frumusețe, clar, pentru că este o superbitate... Aici este vorba că m-a transformat cu iubirea ei, dovedindu-mi non-stop iubire. Nu pot să nu fac pentru ea tot ce pot ca să o fac fericită!

Așa că la mulți ani, dragostea mea!”

Ce cadou a primit Oana Ciocan de la Jador

Oana Ciocan a fost emoționată de cadoul primit din partea soțului ei. Jador a furat startul și, cu doar o săptămână înainte de aniversarea soției sale, a recunoscut că nu s-a mai putut abține și i-a oferit deja cadoul pe care i-l pregătise.

Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare, iar în imagini se poate observa cât de nerăbdător era artistul să vadă reacția soției sale.

Cântărețul i-a oferit un trandafir roșu și o punguță în care se afla o cutie cu bijuterii. Jador a surprins-o pe Oana în timp ce aceasta se afla în cameră, alături de fiul lor, Aavram, și călca haine.

În momentul în care l-a văzut, Oana a deschis cadoul și a fost extrem de încântată. În cutie se aflau un colier și o pereche de cercei, bijuterii pe care, potrivit imaginilor și reacției sale, și le dorea.

„Așa arată o femeie fericită”, a scris Jador pe Instagram, acolo unde a publicat și reacția soției sale.