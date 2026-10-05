Un singur artist îi ia apărarea lui Ian după gestul șocant de la Arenele Romane: „Eliberați-l!”

Gestul lui Ian de la Arenele Romane a împărțit lumea muzicală în două tabere. În timp ce mai mulți artiști au condamnat momentul în care rapperul a fost filmat urinând pe scenă, Oscar a ales să îi ia apărarea. Mesajul transmis de acesta vine după ce Ian a fost reținut pentru 24 de ore în urma incidentului care a devenit viral pe rețelele de socializare.

Oscar, singurul artist care îi ia apărarea lui Ian după gestul șocant de la Arenele Romane Foto: arhiva Click!

Totul s-a petrecut pe 2 octombrie, la Arenele Romane din București, unde Ian și Azteca au susținut primul concert din cadrul turneului național. În timpul spectacolului, Ian a fost surprins de spectatori în timp ce urina pe scenă.

Imaginile au ajuns rapid în mediul online și au fost distribuite masiv, iar momentul a generat numeroase reacții. Mai multe persoane publice și artiști au criticat comportamentul rapperului, printre aceștia numărându-se Tzancă Uraganu, Jador și Florin Salam. Și actrița Ilona Brezoianu a avut o reacție tranșantă.

Situația a intrat ulterior și în atenția Poliției Capitalei. Oamenii legii s-au autosesizat după apariția imaginilor pe rețelele de socializare, iar Ian a fost chemat la audieri. Ulterior, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, în cadrul cercetărilor privind o faptă susceptibilă să întrunească elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri.

Oscar este artistul care a ales să îl susțină pe Ian

Într-un moment în care criticile s-au înmulțit, Oscar, pe numele său Ștefan Căpraru, a avut o poziție diferită. Rapperul a comentat public situația și a ironizat amploarea pe care a căpătat-o incidentul. Mesajul transmis de acesta face referire atât la gestul lui Ian, cât și la faptul că rapperul a ajuns să fie reținut în urma imaginilor devenite virale.

„Vă dați seama. Ați salvat România. Nu e ca și cum nu ar exista alte probleme mai mari, dar, bineînțeles, faptul că s-a pi**t pe scena aia este problema cea mai mare și cea care contează. N-am ce să mai zic, sincer. Eliberați-l!', a scris Oscar.

Artistul și-a încheiat mesajul cu hashtagul „#freeian”, prin care și-a exprimat în mod direct susținerea pentru colegul său.

Ce legătură există între Oscar și Ian

Poziția lui Oscar nu este una venită din partea unui artist fără legătură cu Ian. Cei doi colaborează de mai mulți ani și au împărțit scena în repetate rânduri. Una dintre primele lor colaborări a fost piesa „Fac Din Apă Vin”, lansată în 2018. De-a lungul timpului, cei doi au continuat să lucreze împreună, iar Ian a fost prezent și la concertele susținute de Oscar.

În mai 2024, de exemplu, Ian a urcat pe scena concertului lui Oscar de la Arenele Romane. Cei doi au interpretat atunci mai multe piese, printre care „EU”, „Gestu”, „Ok Okey” și „Antetokounmpo”.

Colaborarea lor s-a regăsit și pe albumul „Ștefan IV”, lansat în 2024. Oscar și Ian apar împreună pe piesa „EU”, lansată în luna mai a aceluiași an.

Relația profesională dintre cei doi a continuat și prin apariții comune la concerte. În decembrie 2023, Oscar fusese anunțat printre invitații speciali ai concertului susținut de Ian la Arenele Romane. De asemenea, la evenimentul din 2 octombrie 2026, unde a avut loc controversatul moment, Oscar s-a numărat printre artiștii incluși în line-up.

Incidentul a avut loc în timpul concertului susținut de Ian și Azteca la Arenele Romane. Înregistrările realizate de spectatori îl surprind pe rapper în timp ce urinează la marginea scenei, în timp ce spectacolul continuă.

Filmarea s-a răspândit rapid pe internet și a atras critici din partea mai multor artiști. În urma imaginilor apărute în mediul online, Poliția Capitalei s-a autosesizat. Ian a fost identificat și chemat la Secția 14 pentru verificări și audieri. După administrarea probelor, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, în cadrul cercetărilor.

Tzancă Uraganu, Jador și Florin Salam au criticat gestul

În timp ce Oscar a ales să îl susțină, alți artiști au condamnat public comportamentul lui Ian. Tzancă Uraganu a atras atenția asupra influenței pe care artiștii o au asupra publicului și, în special, asupra copiilor care ajung la concerte.

„Cum ai putut să ai gestul ăsta urât pe scenă, în fața atâtor oameni, majoritatea copii? Pe voi nu vă ascultă decât copiii, cum ai putut să ai tu gestul ăsta? Te vedeai tu trapper din America? (…) Dacă ne trimitem și noi copiii (…) sau pe TikTok, că a apărut peste tot? (…) Mie îmi e rușine să cânt piesele mele, așa cum sunt la studio (…), tot ca să fiu simțit la petreceri, să fie un pic mai cenzurate (…) Explodez la un moment dat, avem copii mici, se duc la concerte, văd pe TikTok (…)

Noi de ce respectăm pe toată lumea? Noi ne respectăm publicul (…) Nu credeam că o să văd vreodată în România așa ceva”, a transmis Tzancă Uraganu.

La rândul său, Jador a făcut o comparație cu muzica de manele și a vorbit despre responsabilitatea artiștilor în raport cu mesajele pe care le transmit.

„La niciun manelist nu o să vezi, niciodată, să promoveze așa ceva (…) Noi, care promovăm muzica și suntem niște «inculți», promovăm familie, credință, Dumnezeu”, a spus Jador.

Și Florin Salam a reacționat după apariția imaginilor:

„E 0 față de ceea ce a făcut acest om pe scenă, în fața oamenilor, în fața copiilor, a celor care se vor uita, chiar dacă nu au fost acolo”, a declarat artistul.

Ilona Brezoianu, mesaj dur pentru Ian

Printre persoanele publice care au criticat gestul s-a numărat și actrița Ilona Brezoianu. Aceasta a vorbit despre respectul pe care artiștii ar trebui să îl aibă față de scena pe care urcă, dar și față de locul în care are loc un spectacol.

„Sper ca @arenele_romane să nu-l mai primească altă dată pe dom IAN care s-a pișat pe scenă. Acolo au cântat super artiști și nu e WC public. Scena trebuie respectată, îți spune o actriță care urcă des pe ea… Da tu de unde să știi…”, a scris Ilona Brezoianu.

Ulterior, actrița a revenit cu un nou mesaj în care a atras atenția asupra oamenilor care lucrează în spatele unui spectacol și care trebuie să intervină după astfel de situații.

„Și apropo de gestul ăsta care m-a revoltat teribil… În spatele artiștilor sunt mulți oameni… Cei de la tehnic, sunet și implicit cei de la curățenie… Dacă pe ei nu-i respecți și ăia strâng după tine că tu te crezi artist cool făcând pipi pe scenă… Ești caracter 0 barat. Sper ca la locațiile unde mai râgâie băiatu ăsta muzica să-i dea mare cancel”, a mai transmis actrița.