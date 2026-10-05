 Brigitte Pastramă își deschide showroom după prezentările de la Milano și Paris! „Am zis să aduc acest Chantilly și în România”
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Brigitte Pastramă își deschide showroom după prezentările de la Milano și Paris! „Am zis să aduc acest Chantilly și în România”

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Brigitte Pastramă își dezvoltă afacerea în modă și pregătește inaugurarea showroomului din Galeriile Smart Textil, pe 7 octombrie.

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Foto: click.ro

După prezentările de la Milano și Paris, vedeta aduce în România un concept inspirat de activitatea atelierului său din Dubai, unde realizează rochii pentru colaboratori din Arabia Saudită.

Brigitte Pastramă are o perioadă aglomerată, cu prezentări internaționale și pregătiri pentru noul showroom. La Milano, spune că a primit o nominalizare pentru activitatea antreprenorială și o invitație pentru un show din primăvara anului viitor.

Am fost la Milano Fashion Week și am avut două prezentări. Prima, pe 26 septembrie, când am fost nominalizată ca antreprenorul anului 2026, cu brandul cu ascensiunea internațională cea mai rapidă. Apoi am avut o prezentare în aceeași locație și în aceeași zi cu brandul Roberto Cavalli, I Chiostri di San Barnaba. Directorul Camerei de Comerț a venit după show în backstage și m-a acceptat în show-ul lor oficial din primăvara lui 2027”, a declarat Brigitte Pastramă pentru Click.

Brigitte Pastramă își deschide showroom după prezentările de la Milano și Paris
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Brigitte Pastramă își deschide showroom după prezentările de la Milano și Paris Foto: Surse Foto: Arhiva personala

O rochie i-a adus o nouă oportunitate la Paris

După Milano, Brigitte și-a prezentat creațiile la Paris, la Galerie Bourbon. Una dintre rochii a atras atenția și, potrivit acesteia, i-a adus oportunitatea unei ședințe foto pentru Marie Claire Paris.

M-am întors de la show-ul din Paris, care a avut loc La Galerie Bourbon, locația oficială Fashion Republic Magazine Paris. A fost deosebit de frumos. Am primit un shooting pentru revista Marie Claire Paris, cărora le-a plăcut o rochie”, povestește fosta soție a lui Ilie Năstase.

La Milano și Paris a prezentat câte 11 rochii, iar tot 11 creații vor putea fi văzute la inaugurarea showroomului.

Rochii de seară, broderii și modele personalizate

Pentru noul spațiu al shoowroomului ei, Brigitte a ales Galeriile Smart Textil, zona Luxury. Clientele vor putea cumpăra rochii din colecție, personaliza un model sau alege doar materialul pentru o creație realizată de un alt designer.

„Am ales acea locație deoarece, într-unul dintre cele două magazine, pe lângă colecția de rochii de seară, clienții pot găsi broderii unicat indiene, ultimul trend, aduse din Dubai și India, și o colecție foarte mare de broderie Chantilly, din care eu fac toate rochiile. Poți cumpăra sau personaliza modelul rochiei propus de mine din materialul respectiv, dar poți cumpăra doar materialul și să îți creezi o rochie propusă de alți creatori”, explică Brigitte.

Conceptul pornește din experiența atelierului său din Dubai. Vedeta speră ca materialele și modelele apreciate de colaboratorii din Arabia Saudită să își găsească publicul și în România.

Acest concept l-am dezvoltat deoarece eu lucrez rochii Chantilly pentru Arabia Saudită, prin atelierul meu din Dubai, și am zis să aduc acest Chantilly și în România. Poate va avea succesul din Middle East și în România. Am și câteva rochii în colecția mea, expuse în showroom, exact după tiparul cerut de colaboratorii mei din Arabia Saudită. În Dubai lucrez doar pentru Arabia Saudită și am, în D3, câteva rochii de seară”, ne-a mai spus Brigitte.

Ce pregătește pentru inaugurarea din 7 octombrie

Deschiderea showroomului va avea loc pe 7 octombrie, de la ora 17.00. Brigitte pregătește o prezentare de modă pe o scenă amplasată în fața Galeriilor Smart Textil.

La marea inaugurare vom avea invitați speciali care vor întreține atmosfera, dar și o prezentare de modă, animatori și DJ Nick. Vom monta o scenă imensă în fața Galeriilor. Evenimentul va începe la ora 17.00”, anunță vedeta.

După inaugurare, agenda rămâne plină. Brigitte va participa la încă un eveniment și se va întoarce în Dubai: „Pe 12 octombrie am un eveniment cu patru rochii, iar săptămâna viitoare plec în Dubai”.

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