Florentina, mesaj dureros pentru sora sa, Fănica Salam. Prima soție a lui Florin Salam ar fi împlinit 43 de ani

Florentina, sora Fănicăi Salam, prima soție a cunoscutului cântăreț de manele Florin Salam, a transmis un mesaj emoționant în ziua în care sora sa ar fi trebuit să împlinească 43 de ani. La 17 ani de la moartea acesteia, familia continuă să-i păstreze vie amintirea.

Florin și Fănica Salam. Foto: Facebook & Arhiva Click!

Ștefania Stoian s-a stins din viață la doar 27 de ani, după ce a fost răpusă de o boală cruntă. Moartea sa a lăsat în urmă multă durere, dar și doi copii, Betty și Dani, care au crescut fără mama lor.

Fănica Salam ar fi împlinit 43 de ani

Pe 11 septembrie, Fănica Salam ar fi împlinit 43 de ani. Pentru familia sa, însă, această zi nu mai este una de sărbătoare, ci un moment în care dorul și amintirile dureroase revin. Florentina nu a uitat-o pe sora sa și, de-a lungul timpului, a transmis în mediul online mai multe mesaje prin care și-a exprimat suferința.

Au trecut aproape două decenii de la dispariția Fănicăi Salam, însă rana pierderii pare să fi rămas la fel de adâncă pentru cei care au cunoscut-o și au iubit-o. Pentru familia sa, data de 11 septembrie rămâne, an de an, o zi încărcată de dor și amintiri. Și în acest an, sora Fănicăi a ținut să marcheze ziua de naștere a acesteia printr-un mesaj în care vorbește despre cât de mult îi lipsește.

„Azi, 11 septembrie, era ziua ta, făceai 43 de ani, dar, din păcate, azi e o zi grea, că nu mai ești lângă mine”, a scris Florentina pe rețelele sociale.

Mesajul publicat de sora Fănicăi Salam. Foto: TikTok

Florin Salam: „Am trecut prin multe”

Viața a fost cruntă cu Fănica Salam, prima soție a lui Florin Salam, care s-a stins din viață pe 12 aprilie 2009, la Spitalul Floreasca din București. Deși medicii s-au chinuit să-i salveze viața, aceasta a pierdut lupta cu boala, după ce fusese diagnosticată cu ciroză hepatică. În urma sa au rămas doi copii și un soț îndurerat, care a avut nevoie de mult timp pentru a-și reveni după pierderea suferită.

Florin Salam, care în prezent este căsătorit cu Roxana Dobre, femeia alături de care și-a refăcut viața la ani de la moartea primei sale soții, a mărturisit că tragedia l-a afectat profund. Artistul a povestit că, după pierderea Fănicăi, și-a înecat amarul în vicii și a ajuns într-o perioadă extrem de dificilă a vieții sale.

„Am trecut prin multe, am avut probleme cu drogurile, era să mor. M-am dus la un spital, pe care l-a găsit nevastă-mea, că degeaba m-am dus la trei spitale, că nu am reușit să fac nimic. În Serbia, după nu știu cât timp. I-am zis ei (n. red. Roxanei Dobre) că degeaba îmi spune să mă duc, dacă nu simte inima mea. Așa o să merg de rușinea ta și am să fug după trei zile din spital, pentru că o să-mi ceară corpul prostii. Când Dumnezeu îmi va spune să merg, o să merg”, a mărturisit Florin Salam pe TikTok.