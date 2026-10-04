Scene revoltătoare! Ian a urinat pe scenă, chiar în fața publicului. Tzancă Uraganu și Jador au răbufnit

Un moment controversat a avut loc la Arenele Romane din Capitală, unde trapperul Ian a urinat pe scenă în timpul concertului.

Moment controversat la concertul lui Ian Foto: reddit/instagram

Pe rețelele sociale, revolta a atras reacții imediate atât din partea actorilor, cât și a muzicienilor consacrați.

Imaginile cu trapperul Ian au devenit virale.

Ian nu ar fi ținut cont de faptul că printre spectatori se aflau și minori, care au filmat momentul cu telefoanele mobile. Imaginile au ajuns rapid pe rețelele sociale și au devenit virale.

Contactați de redacția Știrilor ProTV, artistul și managerul său nu au dorit, momentan, să ofere o explicație. Organizatorii au transmis că vor reveni cu un răspuns, iar Poliția Capitalei verifică situația.

Gest șocant din partea trapperului Ian Foto: reddit

Tzancă Uraganu și Jador au criticat dur gestul

Artiștii au atras atenția asupra responsabilității morale față de minorii expuși la astfel de imagini. Într-un live pe TikTok, Tzancă Uraganu a taxat comportamentul sfidător al trapperului:

„Cum ai putut să ai gestul ăsta urât pe scenă, în fața atâtor oameni, majoritatea copii? Pe voi nu vă ascultă decât copiii, cum ai putut să ai tu gestul ăsta? Te vedeai tu trapper din America? (...) Mie îmi e rușine să cânt piesele mele, așa cum sunt la studio, tot ca să fiu simțit la petreceri, să fie un pic mai cenzurate (...) Noi ne respectăm publicul. Nu credeam că o să văd vreodată în România așa ceva”.

La rândul său, Jador a evidențiat decența și valorile pe care orice artist ar trebui să le promoveze în fața fanilor, declarând revoltat: „Niciun manelist nu o să vezi niciodată să promoveze așa ceva (...) Noi, care promovăm muzica și suntem niște «inculți», promovăm familie, credință, Dumnezeu”.

Ilona Brezoianu cere „cancel” și boicotarea artistului: „Scena nu e WC public”

Una dintre cele mai tăioase intervenții i-a aparținut actriței Ilona Brezoianu, care a reacționat dur pe contul său de Instagram.

Aceasta a subliniat că gestul trădează o lipsă totală de respect față de prestigiul istoric al locului și față de munca nevăzută a întregului staff din culise.

„Sper ca @arenele_romane să nu-l mai primească altă dată pe dom’ IAN care s-a pișat pe scenă. Acolo au cântat super artiști și nu e WC public. Scena trebuie respectată, îți spune o actriță care urcă des pe ea… Da’ tu de unde să știi…”, a punctat Ilona Brezoianu, revenind ulterior cu un apel la boicot: „În spatele artiștilor sunt mulți oameni… Cei de la tehnic, sunet și implicit cei de la curățenie… Dacă pe ei nu-i respecți și ăia strâng după tine că tu te crezi artist cool făcând pipi pe scenă… Ești caracter 0 barat. Sper ca la locațiile unde mai râgâie băiatu’ ăsta muzica să-i dea mare cancel”.