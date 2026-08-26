 Jador, prima reacție după zvonurile că Oana Ciocan a plecat de acasă: „N-are rost să vină după mine pe la cântări”
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Jador, prima reacție după zvonurile că Oana Ciocan a plecat de acasă: „N-are rost să vină după mine pe la cântări”

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Jador a făcut primele declarații după ce în spațiul public au apărut speculații potrivit cărora Oana Ciocan ar fi plecat de acasă. Zvonurile au apărut după un videoclip publicat de artist pe TikTok, în care acesta a vorbit despre o eventuală vacanță și a lăsat să se înțeleagă că este singur.

Jador și Oana Ciocan
Jador și Oana Ciocan Foto: Arhivă

Fanii au interpretat mesajul ca pe un posibil semn că relația dintre Jador și Oana Ciocan ar fi ajuns la final. Artistul a revenit însă cu explicații și a negat că el și soția sa s-ar fi despărțit.

Jador și Oana Ciocan formează un cuplu de mai mult timp, iar relația lor a trecut de-a lungul anilor prin mai multe suișuri și coborâșuri. Cei doi au împreună și un fiu, Avraam.

Jador a stârnit speculații după un mesaj postat pe TikTok

Totul a pornit de la un videoclip publicat de Jador pe TikTok. Artistul a fost întrebat dacă are planuri să plece în vacanță, iar răspunsul său i-a făcut pe urmăritori să se întrebe dacă există probleme în relația cu Oana Ciocan.

„Să mă duc în vacanță? Cu cine să mă duc eu în vacanță? N-am cu cine. Sunt singur pentru totdeauna. Nu mă mai întrebați de Oana dacă vedeți că evit subiectul”, a spus Jador.

Declarația a fost rapid interpretată ca o confirmare a unei posibile despărțiri. Mai ales faptul că artistul a spus că este singur și că nu are cu cine să plece în vacanță i-a făcut pe fani să creadă că Oana Ciocan nu mai locuiește alături de el.

În contextul speculațiilor apărute, Jador a decis să explice situația și să precizeze care este motivul pentru care soția sa nu se află în prezent acasă.

Jador: „Nu sunt despărțit!”

Artistul a negat că relația sa cu Oana Ciocan s-ar fi încheiat. Jador a explicat că absența soției sale are legătură cu fiul lor, Avraam, și nu cu o despărțire.

„Nu sunt despărțit! Nu era vorba despre nevastă-mea, că nevastă-mea… nu e acasă pentru că îl înțarcă pe Avram. Încercăm să-l înțărcăm, că e mare, atâta tot. Plus că eu am cântări în fiecare zi, sunt plecat în fiecare zi, n-are rost să vină după mine pe la cântări”, a declarat Jador pentru Spynews.ro.

Astfel, artistul a precizat că Oana Ciocan nu este acasă dintr-un motiv legat de fiul lor. Jador a mai explicat că programul său este unul foarte încărcat, având cântări în fiecare zi și fiind plecat în mod constant.

Declarațiile sale au venit după ce mesajul publicat pe TikTok a fost asociat cu o posibilă ruptură în cuplu.

Ce a vrut să spună Jador când a spus că este singur

Jador a revenit și asupra afirmației potrivit căreia ar fi singur și a explicat contextul în care a făcut acele declarații. Potrivit artistului, nu era vorba despre relația cu soția sa, ci despre sentimentul de singurătate pe care îl poate avea uneori, chiar dacă se află înconjurat de oameni.

„Da, uneori te simți foarte singur și… cam asta-i treaba. Era faza că uneori te simți foarte singur, știi, în atâta lume. Era vorba de tovărășii, de alte lucruri, nu de relația mea cu soția”, a mai spus artistul.

Jador a precizat, astfel, că mesajul său nu făcea referire la Oana Ciocan sau la o eventuală despărțire. Artistul a explicat că vorbea despre lipsa companiei și a prietenilor în anumite momente.

În același timp, Jador și Oana Ciocan au rămas în centrul atenției în repetate rânduri din cauza speculațiilor privind relația lor. Cei doi au trecut prin mai multe momente despre care s-a spus că ar fi putut duce la o despărțire, însă au rămas împreună și au devenit părinții unui băiat, Avraam.

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