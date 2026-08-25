Dorian Popa, ținta ironiilor lui Mircea Badea după ce a mâncat merdenele: „Treaba e completă”

Scandalul merdenelelor cu margarină de la Piața Amzei continuă să stârnească reacții în mediul online și să atragă atenția vedetelor. După ce subiectul a devenit viral, Dorian Popa a mers personal la patiseria lui „nea Mihai”, pentru a gusta produsul aflat în centrul controversei și pentru a filma un nou vlog pentru urmăritorii săi.

Mircea Badea, ironii la adresa lui Dorian Popa Foto: Colaj Instagram

Controversa a împărțit internetul în două tabere. În timp ce unii critică ingredientele folosite la prepararea merdenelelor, alții au ales să susțină patiserul cumpărând produsele sale. Printre cei care au mers la fața locului s-a numărat și Dorian Popa.

Influencerul s-a filmat în timp ce aștepta la coada formată în fața patiseriei și le-a arătat fanilor atmosfera de acolo. Dorian Popa a explicat și motivul pentru care a vrut să încerce merdeneaua despre care s-a vorbit atât de mult în ultimele zile:

„Ce mă bucur că pentru prima oară în viața mea văd și eu exact al doilea tăiș al hate-ului. Uitați-vă, vă rog frumos, ce frumusețe aici. Am venit să facem un vlogulescu, să vedeți și voi unde e problema asta cu margarina.

M-am întors de la concerte și tot ce aud e merdenea, margarină, merdenea, margarină. Uitați-vă, vă rog frumos, ce coadă superbă.

Peste o oră stă lumea la coadă ca să mănânce, în semn de susținere, de la nea Mihai. Vă spun eu, mă bucură foarte tare (…). Încep degustarea, frații mei, să vă pupe tata, uitați-o cum arată, tati! S-o și desfacem, ca să înțelegeți ce se întâmplă aici, înăuntru. Să vă curgă băluțele de poftă!”, a transmis Dorian Popa.

Mircea Badea a reacționat imediat

Clipul nu a trecut neobservat. Mircea Badea a repostat imaginile pe rețelele de socializare și a făcut o remarcă ironică la adresa momentului filmat de Dorian Popa:

„Acum treaba e completă și pe partea de băluțe”, a scris Mircea Badea.

În scandalul merdenelelor a intervenit și David Popovici. Campionul olimpic a ales să trateze subiectul cu umor, în timp ce la patiseria lui „nea Mihai” oamenii continuau să formeze cozi pentru a cumpăra produse. Într-o postare în limba engleză, înotătorul a făcut o glumă pornind de la performanțele sale sportive:

„Eat merdenele win some metal («Mâncați merdenele, câștigați niște metal», aluzie la medaliile sale n.r)!”, a scris David Popovici, pe rețelele de socializare.

Florin Ristei, mesaj despre scandalul merdenelelor

Florin Ristei a comentat, la rândul său, controversa. Artistul a precizat că nu este client al niciuneia dintre locațiile implicate în conflict, Patiseria Amzei și restaurantul La Mița Biciclista, și că nu ia partea vreuneia dintre ele.

Ristei a criticat însă amploarea reacțiilor din mediul online și a comparat furia provocată de scandalul merdenelelor cu lipsa de reacție în cazul unor probleme sociale mult mai importante.

„Scandalul cu patiseriile nu e despre merdenele sau reclamă comparativă agresivă. Omul a zis o tâmpenie snoabă (voit sau nu), a recunoscut, și-a cerut scuze. Normal ar fi fost să se termine acolo. Dar nu, îl vrem crucificat, businessul distrus, cu 1 stea pe Google și comentarii la mama lui.

Doar că singurul lucru care ne-a scos din casă anul ăsta a fost că ne-a făcut cineva «specie» pentru ce mâncăm la 9 dimineața.

Pentru spitale, educație, bani publici care dispar an de an, nesimțire – nimeni, nimic. Acolo suntem obosiți, ocupați, «oricum nu se schimbă nimic». Dar dacă ne jignește cineva merdeneaua, ne trezește pe toți”.

Cântărețul consideră că proprietarul Patiseriei Amzei a avut cea mai elegantă atitudine în toată această poveste și le-a transmis oamenilor că susținerea reală înseamnă să cumpere de la micii comercianți și după ce subiectul nu va mai fi în atenția publicului.

„Cel mai elegant om din toată povestea rămâne Nea Mihai, care n-a cerut capul nimănui. Și dacă chiar vrei să ajuți un Nea Mihai (sigur e unul în fiecare cartier), du-te și cumpără de la el. Nu azi, de nervi, ci și peste trei săptămâni, când nu mai e trend. Aia chiar ajută. Ura de pe net n-a hrănit niciodată pe nimeni. Și pun pariu că mulți dintre cei care azi boicotează o să-și facă poze în decembrie fix în fața Miței Biciclista, că e cool”, a încheiat Florin Ristei.

Mircea Badea, alte ironii în ultima perioadă

Nu este prima dată când Mircea Badea recurge la ironii în spațiul public. Prezentatorul a avut recent și alte schimburi de replici sau comentarii ironice, inclusiv la adresa lui Florin Ristei, în contextul discuțiilor despre vocala „â”, dar și la adresa lui Smiley din cauza programului său de concerte din luna august, dar și a unui spectacol anunțat la Cernavodă în plină criză energetică.