 Prima reacție a soției lui Marian Godină, după demisia lui din Poliție. Cum a primit Georgiana vestea
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Prima reacție a soției lui Marian Godină, după demisia lui din Poliție. Cum a primit Georgiana vestea

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După aproape două decenii în uniformă, Marian Godină a demisionat din Poliția Română. Soția sa, Georgiana, a transmis un mesaj emoționant despre sacrificiile nevăzute din spatele meseriei, mărturisind că i-a cerut mereu să facă acest pas pentru liniștea familiei.

Ce i-a spus soția lui Marian Godină după ce acesta a decis să plece din Poliție/ sursa Instagram
Ce i-a spus soția lui Marian Godină după ce acesta a decis să plece din Poliție/ sursa Instagram

Vestea demisiei lui Marian Godină din Poliția Română, după aproape 20 de ani de activitate, a stârnit un ecou puternic în spațiul public.

La scurt timp după anunțul oficial, soția acestuia, Georgiana Godină, a publicat un mesaj profund și sincer în care a dezvăluit partea nevăzută a vieții de familie alături de un om al legii.

Fiică și soție de polițist, Georgiana a vorbit deschis despre nopțile nedormite, alertele primite în toiul nopții și ușurarea pe care o resimte acum, la debutul unui nou capitol.

Sprijin necondiționat: „Eu am știut mereu ce mi-aș dori să aleagă: să plece”

Georgiana a explicat că decizia soțului său nu a fost luată peste noapte, ci a fost cântărită luni întregi, din cauza atașamentului profund pe care Marian l-a avut mereu față de uniformă.

În tot acest timp, ea a fost persoana care l-a încurajat constant să aleagă o schimbare, cunoscând în detaliu riscurile și uzura psihică pe care le implică munca de teren și intervențiile speciale.

„Știu cât de grea a fost decizia asta pentru el. Știu câte luni a întors-o pe toate părțile, câte calcule și-a făcut și de câte ori s-a întrebat dacă face bine. Eu, însă, am știut mereu ce mi-aș dori să aleagă. Și i-am spus-o de fiecare dată: să plece. Nu pentru că nu i-a plăcut meseria lui. Din contră. Cred că tocmai pentru că a iubit-o atât de mult i-a fost atât de greu să renunțe la ea.”

Realitatea crudă din spatele uniformei: „Stăteam cu ochii în tavan și cu telefonul lângă mine”

Crescută într-o familie de polițist și devenită la rândul ei soție de om al legii, Georgiana a descris teama permanentă resimțită de familiile cadrelor MAI în timpul misiunilor nocturne.

Fiecare plecare de urgență însemna ore de incertitudine și tensiune maximă, stinse doar în clipa în care soțul revenea teafăr acasă.

„Am văzut telefoanele primite la ore târzii. Am văzut plecările în grabă, în toiul nopții, fără să știu întotdeauna unde merge și când se întoarce. Am rămas de multe ori trează, cu ochii în tavan și cu telefonul lângă mine. Știam că e la misiune și încercam să nu mă gândesc la ce ar putea să se întâmple. Iar când auzeam cheia în ușă, indiferent de oră, abia atunci simțeam că pot să respir liniștită” a scris soția pe pagina de Facebook. 

Un nou început în trei: „Sunt mândră că a avut curaj”

Privind cu încredere spre viitor, soția fostului polițist a ținut să sublinieze că nu simte tristețe, ci o mare mândrie pentru curajul demonstrat de partenerul ei de viață.

Mesajul s-a încheiat cu o promisiune fermă de susținere pentru toate proiectele viitoare și cu un gând de solidaritate adresat tuturor familiilor de polițiști din România care continuă să trăiască cu emoția fiecărei alerte nocturne.

Marian Godină renunță la cariera în Poliție cu 14 ani înainte de pensie

La două decenii de la absolvirea Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, Marian Godină a decis să își depună demisia și să renunțe la cariera din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, deși mai avea aproximativ 14 ani până la vârsta de pensionare

. Cunoscut pentru cărțile sale și pentru relatările sincere din activitatea de teren, fostul om al legii a subliniat că această profesie l-a format ca om și i-a oferit trăiri unice, acumulând experiențe cât pentru zece vieți, care au stat ulterior la baza volumelor publicate de-a lungul anilor.

Decizia de a părăsi sistemul a fost luată după o lungă perioadă de reflecție, fiind impusă în principal de schimbarea priorităților personale și de dorința de a se dedica familiei. 

Sursa Facebook

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