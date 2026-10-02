Denise Rifai pregătește prima emisiune după „Furnicuțele”. Ce a anunțat vedeta: „Vreau să fie ceva WOW”

Denise Rifai se pregătește să revină pe micile ecrane cu un nou proiect de televiziune, după ce a încheiat colaborarea cu emisiunea „Furnicuțele”. Vedeta lucrează în prezent la un nou format și spune că își dorește ca acesta să fie diferit de ceea ce există în acest moment pe piața media din România.

Denise Rifai. Foto: Arhiva Click!

În ultima perioadă au apărut informații potrivit cărora Denise Rifai ar urma să revină în televiziune cu un nou proiect la Antena Stars, însă vedeta nu a oferit, până în prezent, detalii concrete despre postul sau formatul în care va putea fi urmărită. În schimb, aceasta a dezvăluit că lucrează personal la conceptul noii emisiuni și că își dorește ca proiectul să fie lansat până la finalul acestui an.

Denise Rifai pregătește un nou format

Fosta vedetă Kanal D mărturisește că procesul de pregătire este unul complex și că acordă o atenție deosebită fiecărui detaliu. Denise Rifai spune că nu vrea să se grăbească, întrucât își dorește ca noua emisiune să fie exact așa cum și-o imaginează.

„Voi știți că eu am nevoie de timp. Adică, eu îmi doresc ca emisiunea mea cea nouă să fie numărul unu. Sper, din tot sufletul meu, să-mi și iasă. Momentan, lucrez la format. Formatul este foarte important. Eu lucrez personal la format. Ideea este că eu am nevoie de un pic de timp să pot să fac acest fine-tuning de care am nevoie, ca să poată să fie un show cum îl doresc eu și care o să fie cu mine în prim-plan. Asta-i clar. Eu acum lucrez la chestia asta”, a declarat ea pentru Cancan.

Denise Rifai: „Mi-aș dori ca în acest an să înceapă”

Vedeta nu a dezvăluit încă formatul concret al emisiunii și nici detaliile proiectului pe care îl pregătește, însă le-a transmis celor care o urmăresc că revenirea pe micul ecran este în plan și că noul show va avea-o pe ea în prim-plan.

„Mi-aș dori ca în acest an să înceapă. Adică, nu-mi doresc să intrăm în următorul an și emisiunea să nu fi început. Dar este nevoie de puțin timp, pentru că trebuie să fac echipe și tot. Vreau să fie ceva WOW. Adică, va fi ceva WOW, ceva ce nu este pe piață. Eu rog publicul să mai aibă cu mine puțină răbdare.”

„Îi doresc mult succes lui Cătălin Măruță”

Denise Rifai s-a aflat la cârma emisiunii „Furnicuțele” timp de un sezon, însă, pentru cel de-al doilea sezon, locul său a fost preluat de Cătălin Măruță. După încheierea colaborării cu emisiunea, vedeta a transmis un mesaj în care a vorbit despre experiența avută și a dat de înțeles că urmează să continue proiectele în cadrul trustului Antena.

„Mulțumesc Antena 1 pentru încrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste. Îi doresc mult succes lui Cătălin Măruță și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa «Furnicuțele», un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân în familia Antena, alături de care pornesc cu entuziasm spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună”, spunea Denise Rifai în luna august.