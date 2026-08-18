Dorian Popa a analizat cel mai scump penthouse din lume. Ce l-a nemulțumit la apartamentul de 250 de milioane de dolari: „Sunt mai selectiv”

Cel mai scump penthouse scos la vânzare în lume se află în Central Park Tower, clădirea rezidențială care domină Manhattanul de la 472 de metri înălțime. Apartamentul valorează 250 de milioane de dolari, iar Dorian Popa a reacționat la un videoclip despre acest penthouse.

Ce a avut de obiectat Dorian Popa vizavi de apartament

Primul lucru pe care Dorian Popa l-a observat a fost living-ul impunător, care are vedere directă spre Central Park, din New York și Empire State Building. În afară de living, vlogger-ul a remarcat și scara din jurul apartamentului, care oferă o priveliște ce taie respirația.

„Uite cum se vede Central Park, Doamne. Zici că e un părculeț de cartier, cât de mic pare. Oare la ce etaj o fi asta? Ia uitați‑vă. Ia uitați‑vă la arhitectura acestei scări. Doamne, cât de frumoasă este”, remarca Dorian Popa.

Un lucru pe care l-a avut de obiectat a fost introducerea unei grinde pe geamurile care se află de sus până jos, aspect ce fragmentează ferestrele. El recunoaște că acesta este stilul caselor din America, că geamurile sunt de obicei fragmentate, deși nu ar fi ales pentru propriul apartament acest design.

De asemenea, Dorian Popa a simțit să adauge o notă personală asupra scărilor din penthouse, care circulă de jur împrejur și sunt înconjurate de un perete de sticlă.

„Cu siguranță n‑aș fi făcut acea bordură albă. Bănuiesc că e ceva structură îmbrăcată ori în bond, ori în rigips vopsit. Nu îmi dau seama ce este din imaginea asta, dar aș fi mers pe niște trepte cât mai „naked”, îmbrăcate în sticlă, să‑ți pară că plutești. Într‑adevăr, probabil ar fi inspirat ceva frică, mai ales că ce vezi pe geamurile alea… ferească Dumnezeu”, a declarat vloggerul.

Apartamentul valorează 250 de milioane de dolari, se află la 472 de metri înălțime, are peste 1.579 de mp, însă, în ciuda aspectului său impozant, agenții imobiliari nu reușesc să-l vândă. În exterior, terasa are 134 de mp, însă sticla care o înconjoară nu arată sigură, conform lui Dorian Popa.

Suprafață mare, camere mici

Deși apartamentul are 1.579 mp interiori și 143 mp de terase, multe camere par neașteptat de compacte. Bucătăria principală este mică, diningul pare îngust, iar unele dormitoare sunt complet nemobilate. Comparativ cu standardele din România, unde un living de 80–90 mp este considerat generos, camerele din penthouse par disproporționate față de suprafața totală.



„Unde sunt cei 1.550 mp? Eu înțeleg că tu poate vrei să‑ți faci tu cum îți place ție, dar când faci turul unui apartament de 250 de milioane de dolari, pune mobila și o iei înapoi. Eventual îmi spui: „Dacă vrei, păstreaz‑o tu la toți 250 de milioane. Noi am vrut să arătăm cam cum ar arăta. Dacă nu‑ți place, dă‑o unui prieten”, a precizat Dorian Popa, nemulțumit de faptul că unele camere din penthouse nu erau mobilate la momentul filmării videoclipului. De asemenea, Dorian Popa a mai criticat mărimea dressing-ului din dormitor, care nu pare corelată cu mărimea impozantă a camerei.

Vedeta a mai făcut o legătură între dormitor și o garsonieră obișnuită din România, dar și cu locuința pe care o construiește acum.

„Într‑adevăr, ce îmi place - și am făcut și noi la garsonieră, și vezi în multe case și din România - este tăblia patului înaltă, capitonată. Dar tot mi se par mici camerele. Unde sunt acei 1.550 mp? Pe holuri?.

Camere în exces

Dorian Popa a mai criticat și numărul de săli de petrecere mult prea mare, dar și băile mici, impractice și arhitectura slab gândită. El a observat că o baie avea oglinda deasupra colacului de WC și chiuveta chiar lângă, prea aproape pentru uz confortabil.

Dorian Popa a precizat că nu crede tot ceea ce se spune în videoclipul de promovare. „Eu cred că umflă puțin povestea, tocmai pentru că acest apartament nu este vândut. Au transformat ei această stradă într-una dintre cele mai valoroase din lume, dar nu se vinde. Degeaba valorează atât dacă nu-l cumpără nimeni”.

Dorian Popa, mândru de propria casă

Vedeta le-a arătat fanilor, într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube, cum arată vila în care locuiește. Artistul a prezentat fiecare încăpere și a vorbit despre alegerile făcute în amenajarea locuinței, dar și despre spațiile sale preferate.

De-a lungul turului, Dorian Popa le-a dezvăluit urmăritorilor livingul generos, bucătăria open-space, baia de la parter și celelalte camere ale casei, explicând ce rol are fiecare dintre ele și de ce a ales anumite elemente de design.

Artistul nu s-a limitat doar la prezentarea parterului, ci le-a arătat urmăritorilor și etajul, unde se află unul dintre spațiile sale preferate. Totodată, acesta a ales un design aparte pentru scări și le-a prezentat fanilor biroul de care este extrem de mândru.