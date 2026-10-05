 Imagine rară cu Cătălin Scărlătescu! Juratul de la „MasterChef”, surprins într-o ipostază discretă
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FotoImagine rară cu Cătălin Scărlătescu! Juratul de la „MasterChef”, surprins într-o ipostază discretă

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Cătălin Scărlătescu a atras atenția cu o apariție rară alături de femeia care îi este parteneră de mai mult timp. Juratul de la MasterChef România se află în Italia, unde petrece câteva zile de vacanță alături de Elena Gogean și de un grup de prieteni.

Cătălin Scărlătescu
Cătălin Scărlătescu Foto: Instagram

Deși preferă să își țină viața sentimentală departe de ochii curioșilor, chef-ul a fost fotografiat alături de iubita sa. Imaginea a fost făcută publică pe rețelele de socializare și reprezintă una dintre puținele apariții în care cei doi pot fi văzuți împreună.

Cătălin Scărlătescu și Elena Gogean, vacanță în Italia

Cătălin Scărlătescu și Elena Gogean au ales să își petreacă vacanța în Italia, iar unul dintre locurile în care au ajuns a fost Lacul Garda. Cei doi s-au bucurat de o zi cu vreme plăcută și au petrecut timpul împreună cu prietenii care îi însoțesc.

Gașca a profitat de atmosfera din Italia și pentru o plimbare cu o mașină decapotabilă. Ziua petrecută pe Lacul Garda le-a oferit ocazia să se bucure de peisaj și de timpul liber.

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Foto: Instagram

O persoană apropiată lui Cătălin Scărlătescu a publicat ulterior o fotografie în care chef-ul apare alături de Elena Gogean. Imaginea i-a surprins pe cei doi împreună, într-unul dintre rarele momente în care au fost fotografiați în această ipostază.

Fotografia a fost publicată în mediul online, iar cei interesați de vacanța juratului de la MasterChef România au putut vedea astfel o imagine mai puțin obișnuită cu acesta și partenera lui.

Ce imagini au publicat cei doi din vacanță

Cătălin Scărlătescu și Elena Gogean au ales să împărtășească și ei imagini din zilele petrecute în Italia. Cei doi au publicat fotografii pe conturile lor oficiale de Instagram, oferind câteva cadre din vacanță.

Arhitecta Elena Gogean este partenera lui Cătălin Scărlătescu de mai mult timp, însă cei doi sunt discreți când vine vorba despre relația lor. Aparițiile publice împreună sunt rare, motiv pentru care fotografia realizată în Italia a atras atenția.

Vacanța din Italia a fost petrecută alături de prieteni, iar Lacul Garda a fost unul dintre punctele vizitate de grup. Pe lângă timpul petrecut în aer liber, aceștia au ales și o plimbare cu o mașină decapotabilă.

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