Bucurie mare pentru foștii concurenți de la Insula Iubirii. Băiețelul Francescăi Sarao a fost externat

Francesca Sarao și Cristi Pungă au parte de una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii și-au dus băiețelul acasă, după ce micuțul a avut nevoie de îngrijiri speciale imediat după naștere.

Foto: Antena 1

Aron Dimitri a venit pe lume mai devreme decât era programat, iar perioada de după naștere nu a fost una ușoară pentru familie. Bebelușul a stat la incubator pentru a lua în greutate, iar mama lui mergea să îl vadă doar în timpul programului de vizită.

Francesca Sarao și Cristi Pungă, emoții mari după externarea fiului lor

După zilele de așteptare, cei doi părinți au primit vestea pe care o așteptau. Fiul lor a fost externat și a ajuns pentru prima dată în casa familiei. Momentul a fost împărtășit de Francesca Sarao cu urmăritorii săi din mediul online, unde a publicat un mesaj dedicat micuțului.

Foștii concurenți de la Insula Iubirii au fost deschiși cu fanii lor pe tot parcursul sarcinii. Francesca a povestit despre perioada prin care a trecut și despre problemele întâmpinate înainte de venirea pe lume a băiețelului.

Acum, cei doi se bucură de timpul petrecut împreună cu Aron Dimitri și au transmis un mesaj emoționant după revenirea acasă a bebelușului.

„Our beautiful life lately. Welcome home Aron Dimitri!”, a scris Francesca Sarao pe Instagram.

Nașterea prematură a lui Aron Dimitri

Francesca Sarao a povestit că momentul nașterii a venit pe neașteptate. În data de 15 septembrie, în timp ce își pregătea bagajul pentru maternitate, au început contracțiile. Aceasta a mers de urgență la spital, iar două zile mai târziu, pe 17 septembrie, a născut prin cezariană.

Intervenția a fost realizată la recomandarea medicilor, pentru ca lucrurile să decurgă fără complicații. După operație, Francesca a petrecut o perioadă la Terapie Intensivă, iar apoi a fost externată.

Fiul său a rămas însă în zona destinată bebelușilor prematuri, unde a fost supravegheat și a urmat tratamentul necesar. Francesca a povestit că mergea să îl vadă la fiecare trei ore și că era fericită să observe că micuțul evoluează și ia în greutate.

Acum, familia este reunită, iar Francesca Sarao și Cristi Pungă se bucură de primele momente alături de băiețelul lor acasă.