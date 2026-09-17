 Chef Cătălin Scărlătescu, la ora adevărului! Cine sunt cei mai buni bucătari: femeile sau bărbații? Secretul preparatului perfect!
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VideoChef Cătălin Scărlătescu, la ora adevărului! Cine sunt cei mai buni bucătari: femeile sau bărbații? Secretul preparatului perfect!

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Cătălin Scărlătescu a răspuns, recent, la întrebarea de pe buzele tuturor: cine sunt cei mai talentați bucătari- bărbații sau femeile?! Vestitul chef, unul dintre cei mai de temut jurați de la MasterChef, a dezvăluit, în exclusivitate pentr Click!, care este secretul preparatului perfect.

Cătălin Scărlătescu adoră ciorbele
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Cătălin Scărlătescu adoră ciorbele Foto: Facebook

„Bărbații pot să spun că sunt mai interesanți în bucătărie”

Bărbații sunt adesea considerați bucătari excelenți, îndeosebi când vine vorba de bucătăria profesională. Deși femeile sunt cele care gătesc zilnic acasă, când vine vorba de restaurante de top (distinse cu stele Michelin), majoritatea chefilor sunt bărbați.

Chef Cătălin Scărlătescu a dat verdictul în lupta pentru supremație în bucătărie dintre femei și bărbați. 

„Bărbații pot să spun că sunt mai interesanți în bucătărie, pentru că sunt de anduranță. Eu sunt buni să care, stau mai mult la muncă, rezistă mai mult în picioare. 

Femeia, știți cum e, e mai plăpândă, e mai delicată! La femeie ce-i spui?! Ia sacul ăla de 5 kilograme de cartofi și cară-l?! Însă, după părerea mea, nu există totuși că bărbații sunt mai buni”, a declarat chef Scărlătescu, pentru Click!

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Foto: Facebook

Care e secretul preparatului perfect? „Să pui sare și piper”

Juratul de la MasterChef a dezvăluit care este, după părerea lui, secretul preparatului perfect. Două ingrediente de bază din bucătărie sunt esențiale pentru ca mâncarea să iasă gustoasă. 

„Cel mai important lucru într-o farfurie este gustul. Adică pot să trec cu vedere un plating de toată jena, adică o fleșcăială aruncată acolo. Atâta timp cât e gustos preparatul, n-ai ce să-i spui. Dar nu pot să trec peste o farfurie care arată spectaculos, e frumoasă și care n-are niciun Dumnezeu, n-are niciun sens.

Așa că cel mai bun și cel mai interesant este gustul. Cum obținem gustul ăsta?! Dumitrescu și Bontea spun să pui suflet, eu spun să pui sare și piper. Păstrează sufletul pentru tine că mai e nevoie de el. Trebuie să ai o conexiune cu ingredientele. Dacă nu le înțelegi! E exact ca la televiziune. Dacă stai cu spatele la cameră și camera va sta cu spatele la tine. Dacă stai cu fața și ea va sta cu fața.

E ca și cum ai vorbi cu o femeie. Când îi spui un lucru frumos, când te duci cu un buchet de flori, o faci să râdă. La fel e și ingredientele din ciorbă. Când te comporți frumos cu ele, când știi cum să le așezi, iese ceva interesant”, a mai spus Scărlătescu, pentru Click!

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