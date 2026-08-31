 Când deschide Cătălin Scărlătescu restaurantul din Zanzibar? Ce meniu pregătește pentru clienți: „Nu o să le dau avocado”
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Când deschide Cătălin Scărlătescu restaurantul din Zanzibar? Ce meniu pregătește pentru clienți: „Nu o să le dau avocado”

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Prieteni la cataramă si mereu dornici de noi aventuri, Cătălin Scărlătescu şi Cătălin Cazacu se pregătesc să-și deschidă restaurantul din Zanzibar. Iată cum se va numi localul și cu ce meniu își vor îmbia invitații. 

Scărlătescu și Cazacu se pregătesc să deschidă restaurantul din Zanzibar
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Scărlătescu și Cazacu se pregătesc să deschidă restaurantul din Zanzibar Foto: Instagram

Chef Cătălin Scărlătescu e neobosit! Îi place la căldură, așa că a decis nu doar să-și petreacă vacanțele în însoritul Zanzibar, ba chiar să-și deschidă  și un restaurant acolo, care va fi cu siguranță apreciat de turiștii români. 

În afacere, Scărlătescu s-a asociat cu motociclistul Cătălin Cazacu. Chef-ul de la Pro TV se ocupă de partea gastronomică, iar motociclistul asigură experiența și cunoașterea specificului local din Zanzibar.

Lui Cătălin Scărlătescu îi place peștele
Foto: Instagram

Când deschid Scărlătescu și Cazacu restaurantul din Zanzibar? 

Cei doi muncesc de zor pentru urgenta deschiderea restaurantului pe care l-au numit Chef Zanzibar. Meniul conține preparate tradiționale românești (cum ar fi sarmale și ciorbă) pentru românii stabiliți sau aflați în vacanță pe insulă, dar și vestite le scoici cu usturoi ale lui Scărlătescu. 

Iată ce ne-a povestitul chef-ul de la MasterChef care este foarte încântat de noua lui afacere care îl va ține ocupat la iarnă. 

„Grecia este de fapt destinația mea favorită de vacanță. Mie îmi place Grecia, asta e! Tzatziki, frate! Acesta e preparatul meu favorit. 

Mie unul îmi place căldura! De aceea mi-am luat o cârciumă în Zanzibar. Am cumpărat localul abia, nu l-am deschis încă. 

Ca și meniu vedem, încă lucrăm la el, dar cu siguranță o să facem și scoici cu usturoi. Asta e, mie îmi plac scoicile, dacă sunt născut la Constanța, doar n-o să le dau avocado?! 

Încă nu e gata restaurantul. Decembrie, ianuarie, maxim februarie îi dăm drumul. O să stau acolo cât e zăpadă pe aici, pentru că atunci când e zăpadă noi nu filmăm.

 Iarna mergem acolo cu toții, pentru că mie nu-mi place frigul. N-am pantaloni groși în garderobă, mie îmi place să stau tot timpul în budigăi scurți”, a spus Cătălin Scărlătescu, în exclusivitate pentru Click!

Cătălin Cazacu a dezvăluit că afacerea nu se va limita doar la partea de restaurant. Proprietatea include mai multe camere generoase, care vor fi folosite inclusiv de cei doi parteneri atunci când se află în Zanzibar.

„Are restaurantul și șase camere destul de mari. Sunt și camerele noastre, în care locuim noi. O parte din cheltuieli se amortizează pentru că eu nu mai plătesc apartamentul în care locuiam.

El este bucătar, eu am experiența locului și știu exact ce ar merge. Eu cred cu tărie că va fi unul dintre top trei restaurante de pe insulă. O să fie identic cu cel pe care îl avea el în România, pentru că mutăm conceptul. Bineînțeles, facem și distracție, cu DJ și cu toate cele. 

Lumea nu înțelege că locul este foarte aproape de România. Vorbim de aproximativ nouă ore de zbor și este una dintre cele mai bune destinații de căldură. În afară de Crăciun, dacă vrei căldură și soare, este una dintre cele mai bune variante”, a dezvăluit Cătălin Cazacu recent, la Dan Capatos Show. 

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