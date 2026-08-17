Cătălin Cazacu, prima reacție după ce s-a întâlnit cu Ramona Olaru: „Suntem oameni”

Revedere neașteptată între Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, foștii parteneri care au format, la un moment dat, unul dintre cele mai urmărite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au întâlnit din nou într-un context neașteptat, iar reacțiile lor au atras imediat atenția publicului.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au fost surprinși împreună într-un club de la malul mării. Imaginile cu cei doi pot fi văzute AICI. Deși povestea lor de dragoste s-a încheiat după o perioadă marcată de neînțelegeri, iar Ramona a lăsat în repetate rânduri să se înțeleagă că nu mai există șanse pentru o împăcare, întâlnirea recentă pare să fi demonstrat că timpul a mai estompat tensiunile dintre ei.

Cei doi au fost văzuți zâmbind și discutând minute bune, fără să pară deranjați de prezența celuilalt, potrivit Spynews.ro.

Mesajul cu subînțeles transmis de Ramona Olaru după revederea cu fostul iubit

După ce imaginile au ajuns în mediul online și au devenit rapid virale, Ramona Olaru a publicat pe rețelele de socializare un mesaj despre surprizele pe care le poate aduce viața și despre lucrurile care contează cu adevărat. Vedeta nu a făcut însă o referire directă la întâlnirea cu fostul partener.

„Viața e ciudată. Vii pe lume cu nimic, îți petreci toată viața alergând după absolut tot și, cu toate acestea, pleci cu nimic. Asigură-te că sufletul tău câștigă mai mult decât mâinile tale!”, se arată în clipul video transmis de Ramona Olaru.

Cătălin Cazacu: „Suntem doi oameni, sper eu, normali la cap”

La rândul său, Cătălin Cazacu a vorbit deschis despre revederea cu fosta iubită și a explicat că, în ciuda trecutului lor tumultuos, nu există motive pentru ca cei doi să se evite atunci când se întâlnesc.

„Nu e clubul lui mama. Suntem oameni. Nu ne-am trântit uși, nu am spart farfurii. Suntem oameni. Ne salutăm. Ce ar fi, când ne vedem, să aruncăm cu șervețele unul în altul? Suntem doi oameni, sper eu, normali la cap”, a spus Cătălin Cazacu, la Summer Star.



Ramona Olaru, despre motivele despărțirii de Cătălin Cazacu

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au trăit o poveste de dragoste intensă, care a ajuns inclusiv la o logodnă. Cei doi și-au pus pirostriile simbolic în timpul unei vacanțe în Grecia, însă planurile de nuntă nu au mai ajuns să fie puse în practică. Relația s-a încheiat, iar despărțirea a fost una despre care Ramona a vorbit ulterior în termeni duri.

În 2023, după separarea de Cătălin Cazacu, fosta asistentă de la „Neața cu Răzvan și Dani” a oferit detalii despre perioada dificilă pe care a traversat-o în timpul relației. Ramona a explicat că despărțirea nu a avut la bază un singur motiv, ci a fost rezultatul mai multor experiențe pe care le-a considerat extrem de greu de dus.

„Este un tot format din multe lucruri urâte, nepotrivite, groaznice pot folosi cuvântul ăsta, că eu am locuit acolo, am trăit cu acest om multe momente și lucrul pe pshic a fost incredibil de rău, ceva ce nu foarte multe persoane pot duce. Am zis că nu o să mai vorbesc foarte mult despre subiectul ăsta, poate mai degrabă aș vorbi despre alte relații de dinainte.

Dacă vorbesc de ceva de aici, de curând, simt că aduc și mai rău 'răul' după mine. Repet, oamenii nu știu, a fost ceva foarte rău ce nu poate fi explicat în cuvinte. Sunt lucruri pe care ar trebui să le țin pentru mine și să nu le spun deloc. Nu o să arunc cu noroi, trebuie să fiu bine cu mine. Nu sunt ajutorul nimănui și nici salvatoarea nimănui.Treaba lui cum vrea să fie”, a spus Ramona Olaru, pentru Ego Life.