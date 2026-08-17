 Cătălin Cazacu, prima reacție după ce s-a întâlnit cu Ramona Olaru: „Suntem oameni”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Cătălin Cazacu, prima reacție după ce s-a întâlnit cu Ramona Olaru: „Suntem oameni”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Revedere neașteptată între Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, foștii parteneri care au format, la un moment dat, unul dintre cele mai urmărite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au întâlnit din nou într-un context neașteptat, iar reacțiile lor au atras imediat atenția publicului.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu. Foto: Arhiva Click!
Ramona Olaru și Cătălin Cazacu. Foto: Arhiva Click!

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au fost surprinși împreună într-un club de la malul mării. Imaginile cu cei doi pot fi văzute AICI. Deși povestea lor de dragoste s-a încheiat după o perioadă marcată de neînțelegeri, iar Ramona a lăsat în repetate rânduri să se înțeleagă că nu mai există șanse pentru o împăcare, întâlnirea recentă pare să fi demonstrat că timpul a mai estompat tensiunile dintre ei.

Cei doi au fost văzuți zâmbind și discutând minute bune, fără să pară deranjați de prezența celuilalt, potrivit Spynews.ro.

Mesajul cu subînțeles transmis de Ramona Olaru după revederea cu fostul iubit 

După ce imaginile au ajuns în mediul online și au devenit rapid virale, Ramona Olaru a publicat pe rețelele de socializare un mesaj despre surprizele pe care le poate aduce viața și despre lucrurile care contează cu adevărat. Vedeta nu a făcut însă o referire directă la întâlnirea cu fostul partener.

„Viața e ciudată. Vii pe lume cu nimic, îți petreci toată viața alergând după absolut tot și, cu toate acestea, pleci cu nimic. Asigură-te că sufletul tău câștigă mai mult decât mâinile tale!”, se arată în clipul video transmis de Ramona Olaru.

Postarea Ramonei Olaru. Foto: Instagram
Postarea Ramonei Olaru. Foto: Instagram

Cătălin Cazacu: „Suntem doi oameni, sper eu, normali la cap”

La rândul său, Cătălin Cazacu a vorbit deschis despre revederea cu fosta iubită și a explicat că, în ciuda trecutului lor tumultuos, nu există motive pentru ca cei doi să se evite atunci când se întâlnesc.

„Nu e clubul lui mama. Suntem oameni. Nu ne-am trântit uși, nu am spart farfurii. Suntem oameni. Ne salutăm. Ce ar fi, când ne vedem, să aruncăm cu șervețele unul în altul? Suntem doi oameni, sper eu, normali la cap”, a spus Cătălin Cazacu, la Summer Star.

Ramona Olaru, despre motivele despărțirii de Cătălin Cazacu 

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au trăit o poveste de dragoste intensă, care a ajuns inclusiv la o logodnă. Cei doi și-au pus pirostriile simbolic în timpul unei vacanțe în Grecia, însă planurile de nuntă nu au mai ajuns să fie puse în practică. Relația s-a încheiat, iar despărțirea a fost una despre care Ramona a vorbit ulterior în termeni duri.

În 2023, după separarea de Cătălin Cazacu, fosta asistentă de la „Neața cu Răzvan și Dani” a oferit detalii despre perioada dificilă pe care a traversat-o în timpul relației. Ramona a explicat că despărțirea nu a avut la bază un singur motiv, ci a fost rezultatul mai multor experiențe pe care le-a considerat extrem de greu de dus.

„Este un tot format din multe lucruri urâte, nepotrivite, groaznice pot folosi cuvântul ăsta, că eu am locuit acolo, am trăit cu acest om multe momente și lucrul pe pshic a fost incredibil de rău, ceva ce nu foarte multe persoane pot duce. Am zis că nu o să mai vorbesc foarte mult despre subiectul ăsta, poate mai degrabă aș vorbi despre alte relații de dinainte.

Dacă vorbesc de ceva de aici, de curând, simt că aduc și mai rău 'răul' după mine. Repet, oamenii nu știu, a fost ceva foarte rău ce nu poate fi explicat în cuvinte. Sunt lucruri pe care ar trebui să le țin pentru mine și să nu le spun deloc. Nu o să arunc cu noroi, trebuie să fiu bine cu mine. Nu sunt ajutorul nimănui și nici salvatoarea nimănui.Treaba lui cum vrea să fie”, a spus Ramona Olaru, pentru Ego Life.

Ghid de cumpărături

index webp
Ce ar fi provocat moartea lui Hayden Panettiere. Actrița s-a stins din viață la doar 36 de ani Vedete internaționale
image png
Vali Vijelie, protagonistul unui scandal conjugal! Care este motivul pentru care amanta i-a sunat soția Vedete românești
image
„Mucegai și aceeași mâncare zi de zi”. Dezamăgirea unui român care a ales o ofertă Last Minute la un hotel de 4 stele din Turcia adevarul.ro
image
Un argeşean riscă închisoarea după ce a ucis un șarpe în propria locuință. Cum a ajuns să aibă probleme cu legea adevarul.ro

Parteneri

image
Tribunalul Cluj a stabilit ziua decisivă pentru CFR! Când începe oficial drumul spre insolvență. Falimentul, scenariul de coșmar www.fanatik.ro
image
Vlad și Ionuț au murit înecaţi la Olimp sub ochii surorii lor. Îi trimiseră mamei lor o ultimă fotografie observatornews.ro
image
Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el se află deja sub nivelul apei www.antena3.ro
image
Fritz se ține cu dinții de scaunul de primar, după decizia CCR: “Drumul meu continuă la CEDO” www.gandul.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia? www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cauza morții lui Mircea Marius, nepotul lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani. S-a stins chiar în ziua nunții as.ro
image
Țara de lângă România unde se câștigă până la 1.500 de euro la cules de fructe. Cazarea și masa sunt asigurate playtech.ro
image
S-a aflat cât de gravă e accidentarea suferită de Musi în meciul cu Rapid. Ce diagnostic oficial a primit jucătorul lui Dinamo. Update Exclusiv www.fanatik.ro
image
Ei sunt frații care s-au înecat în Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Elena Udrea i-a lăsat pe toți mască, pozând în costum de baie. Arată senzațional la 52 de ani okmagazine.ro
image
Prințesa pulsa de dorință pentru amantul ei mai tânăr! Ura față de soț și sentimentele pentru tinerel au făcut-o să înnebunească okmagazine.ro
image
#Istoria Sportului
Cine a fost Evanghelie Zappa, părintele uitat al Jocurilor Olimpice moderne historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Misterul soldaților medievali cu găuri pătrate în craniu, rezolvat de arheologi historia.ro
DRAGUSANU jpg
„Sunt incomozi”. Bianca Drăgușanu, decizie neașteptată după ani de operații estetice Vedete românești
banner marina almasan png
#Exclusiv Click!
Marina Almășan critică dur turismul românesc aflat pe butuci: „Erau mană cerească.” Ce a întristat-o în Maramureș Vedete românești
banner catalin botezatu png
#Exclusiv Click!
Cătălin Botezatu, verdict despre cum se îmbracă Generația Z: „Este împotriva a tot ceea ce înseamnă proporțiile” Vedete românești
FotoJet (62) jpg
Ramona Gabor, sinceră despre căsătorie. De ce nu a făcut pasul până acum: „Am lucrat mult să evoluez” Vedete românești
index webp
Ce ar fi provocat moartea lui Hayden Panettiere. Actrița s-a stins din viață la doar 36 de ani Vedete internaționale
larisa jpg
De ce a ajuns Larisa Uță pe masa de operații. Ce i-au descoperit medicii: „Mă recuperez” Vedete românești
Dan Bittman FOTO Instagram
Dan Bittman, surprins alături de o femeie misterioasă. Cine este aceasta: „Doar ne distrăm” Vedete românești
image png
Vali Vijelie, protagonistul unui scandal conjugal! Care este motivul pentru care amanta i-a sunat soția Vedete românești
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net