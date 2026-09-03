Ce fac cei trei chefi de la „MasterChef” și Gina Pistol după o vară de filmări? Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu, dezvăluiri savuroase: „Ne apucăm să ne terminăm și noi casa!”

Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea se întorc în această toamnă la „MasterChef”, cu un nou sezon plin de preparate spectaculoase, concurenți ambițioși și, bineînțeles, multă voie bună între cei trei jurați.

1/6 Ce fac cei trei chefi de la „MasterChef” și Gina Pistol după o vară de filmări Foto: click.ro

La lansarea grilei de toamnă, chefii ne-au povestit cum și-au petrecut vara, cine a avut parte de vacanță și cine a ajuns să muncească prin gospodărie, dar și ce planuri au pentru perioada următoare. Gina Pistol le-a fost și ea alături colegilor săi și se pare că Chef Sorin Bontea s-a plâns cel mai mult că nu a avut parte de vacanță pentru că soția lui l-a pus la treabă prin jurul casei.

Ce ne-ați pregătit nou în acest sezon de „MasterChef”?

Cătălin Scărlătescu: Foarte multe, pentru că vrem să stați aproape de televizor. Vreau să vă mutați în bucătărie cu televizorul!

Chefii sunt pregătiți de noul sezon MasterChef?

Cătălin Scărlătescu: L-am terminat de mult! Și așteptăm să intre la PROTV pe 7 septembrie! De luni încolo o să stați doar cu noi!

Gina, cum ești?

Gina Pistol: Eu sunt spectaculoasă! Eu trebuie să fiu partea frumoasă! Sunt nerăbdătoare să văd montajul "pe sticlă", pe PROTV și pe Voyo pentru că e un sezon spectaculos! Nu îmi dau seama când a trecut timpul, noi am filmat toată vara pentru MasterChef! Asta înseamnă că ne-am simțit foarte bine! Eu am fost puțin în Grecia, doar trei zile, nu ca și colegii mei, câte o lună. Uitați-va puțin la bronz!

„Eu sunt născut în vacanță!”

Ești pregătită pentru grădiniță?

Gina Pistol: A început fiica mea grădiniță, pe 27 august!

Unde ați fost în vacanță?

Chef Cătălin Scărlătescu: Eu nu mai merg în vacanță! Eu sunt născut în vacanță! Și aici sunt în vacanță! Am ieșit acum și e prima vacanță pe care o facem în patru! (râde)

Ce gătiți frumos în noul sezon MasterChef?

Chef Cătălin Scărlătescu: O să trecem prin toate poveștile posibile și imposibile de pe planeta asta. Nu putem să dezvăluim foarte multe pentru că vrem să stați aproape de televizor și să vă mutați în bucătărie cu televizorul.

Ați avut timp și de vacanță…

Florin Dumitrescu: Vorbește lumea că am stat o lună în Grecia. N-am stat o lună! Am stat două săptămâni și, din alea, a trebuit să plec și trei zile la Bucureșți să filmăm finala. Maxim două săptămâni am stat! Da, așa sunt eu, mai brunet! Și am pus doar 500 de grame!

„M-a pus nevastă-mea să fac pe lângă casă toate alea”

Chef Bontea de ce nu aiplecat în vacanță?

Chef Sorin Bontea: Păi n-am plecat. Am muncit. Dacă am lipsit toată vara de acasă, m-a pus nevastă-mea să fac pe lângă casă toate alea.

Schimbă becuri, tunde iarbă, schimbă aia, scoate trandafirul, pune copacul… Uite, numai de astea!

Deci avem plângeri!

Sorin Bontea: Da, da, reclamații!

Cătălin, tu ai fost în Zanzibar. Te-ai întors cu forțe noi?

Cătălin Scărlătescu: Eu am lucrat la „MasterChef”!

Am încărcat bateria acasă, la priză. Mă duc și eu mai încolo, după două luni. Îl ajut pe Dumitrescu să-și deschidă restaurantele. Mă duc în spate, pac, curăț cartofii. Că, na, trebuie să-ți ajuți colegul.

Și pe urmă mă duc să-l deschid pe al meu.

Florin, ai planuri mari pe partea de business?

Chef Florin Dumitrescu: Da. Acum, în toamnă, imediat deschidem. Rotiseria, șnițelăria… O să vă placă. Vă invit la deschidere!

Cătălin Scărlătescu: La mine mai durează. Eu abia am închis două containere!

Florin Dumitrescu: Ți le-am trimis la Zanzibar!

Și voi, Gina, vă apucați de casă?

Gina Pistol: Da, ne-am apucat. Trebuie să ne apucăm să le terminăm.

Cătălin Scărlătescu: Să le terminați!

Gina Pistol: Ne ocupăm acum să ne ridicăm și noi două case și e greu.

Sorin Bontea: Să vin să vă ajut la cărămizi!

Gina Pistol: Nu, nu, ne-am apucat, trebuie să ne apucăm să le terminăm.

Cătălin Scărlătescu: Eu v-am zis să vă mutați pe barcă!

Florin Dumitrescu: Da, vin restaurantele!

Cei trei chefi revin, așadar, în această toamnă la masa juriului „MasterChef”, cu aceeași chimie care i-a făcut atât de îndrăgiți de public. După o vară în care au îmbinat filmările, vacanțele, planurile de business și, în cazul lui Chef Bontea, chiar și munca prin gospodărie, cei trei sunt pregățiți pentru un nou sezon în care bucătăria va fi din nou terenul lor de joacă.