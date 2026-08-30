 Ce a pățit părintele Alexandru Balaban la MasterChef: „Scărlătescu m-a terorizat”. Cum a ajuns să gătească în sutană?
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VideoCe a pățit părintele Alexandru Balaban la MasterChef: „Scărlătescu m-a terorizat”. Cum a ajuns să gătească în sutană?

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A lăsat parohia ca să intre în bucătăria MasterChef! Alexandru Balaban este primul preot care gătește în sutană la MasterChef, în noul sezon ce se anunță incendiar, la propriu și la figurat. Ce a putut să pățească părintele de la Parohia Sfânta Paraschiva din Dăeni (Tulcea) în platou?

Prezent la lansarea noului sezon MasterChef, preotul Alexandru Balaban a povestit, într-un interviu video pentru Click!, cum a ajuns să gătească în sutană și cum a fost experiența lui în bucătăria show-ului culinar, ce va fi difuzat din 7 septembrie la Pro TV. 

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Foto: Click!

Click!: Ce caută un preot la MasterChef? 

Alexandru Balaban: E o noutate, din ce-am auzit sunt primul concurent preot de la MasterChef. Am venit în sezonul acesta în primul rând să promovăm ceea ce facem noi, visul nostru este să construim așezământ pentru copii și mame. Ne ocupăm de foarte multe activități sociale culturale și filantropice și, practic, am venit să-mi spun povestea.

Click!: De unde pasiunea asta pentru gătit?

Alexandru Balaban: Eu mă pricep la gătit! E o pasiune din copilărie: am crescut la țară și acolo găteam cu bunica. De multe ori,  părinții erau plecați la muncă  așa că trebuia să ne gătim singuri, să ne pregătim mesele și de-acolo a plecat pasiunea.

După care am ajuns și preot, iar săptămânal noi oferim mese în jur de 200 de porții oamenilor din comunitate. Am și o brutărie, și o pensiune și a trebuit să mă adaptez, pentru că peste tot este nevoie de personal și m-a pasionat foarte mult gătitul. Am zis să încerc să gătesc și la MasterChef. 

Gătesc foarte bine mâncăruri de post, dar fiind din zona Dobrogei sunt un mâncător de pește. Mănânc pește  dimineața, la prânz și seara.

Click!: Nu v-a speriat competiția? A fost greu? 

Alexandru Balaban: MasterChef este un concept cu totul și cu totul diferit, este foarte greu pentru că este o presiune de mare de multe ori, chiar dacă preparatul poate fi foarte ușor de gătit. 

Din punctul meu de vedere, oamenii sunt minunați! Mai sunt și așa mici să zic răutăți pentru că fiecare vrea să câștige, dar, cum am spus mereu și o să vedeți, am venit să câștig aici oameni și sper că am și reușit!

Practic, în ce mă privește, este foarte greu cu gătitul, cu vorbele n-am nicio problemă, le am la mine oricând și oricum. Cu gătitul e puțin mai greu, dar cu vorbele, atunci când nu reușesc să fac preparatul să iasă cum trebuie, măcar din vorbe să mai reglez câte ceva. 

Nu știu dacă o să devin celebru după acest concurs, eu mă consider un om normal. Înainte de toate, de profesie și de toate celelalte, suntem oameni și  mă puteți găsi la Parohia Sfânta Paraschiva din Dăeni, județul Tulcea. 

Să știți că în Dobrogea sunt oameni minunați, este o zonă multiculturală unde conviețuim în pace și în armonie. Cele mai bune profesoare ale mele sunt femeile satului românesc de la care am învățat multe rețete. De fiecare dată, ele mă sprijină în toate acțiunile mele. 

Preotul Balaban s-a împrietenit cu Sorin Bontea
Preotul Balaban s-a împrietenit cu Sorin Bontea Foto: Pro TV

„Scărlătescu m-a terorizat! Am dat foc la bucătărie!” 

Click!: De care din cei trei jurați v-ați temut cel mai tare?

Alexandru Balaban: Dintre jurați, cel mai apropiat mi s-a părut a fi chef Sorin Bontea, iar de cel care mi-a fost teamă de fiecare dată a fost Scărlătescu!

El m-a terorizat, pur și simplu! Mi-a zis la un moment dat: „părinte, fă ceva dar nu mai pune mâna pe cratiță!” Adevărul e că, de câteva ori, era gata să dau foc la bucătărie, pentru că am uitat preparatul la cuptor!

La MasterChef, cuptoarele sunt diferite față de cele de acasă și am uitat cratița acolo, a luat foc uleiul și când să deschid a ieșit un fum! Vă dați seama ce era în platou, după aceea  îmi spuneau colegii: „ce mai face părintele piroman?!”

Sezonul acesta e nemaipomenit, sunt concurenți unu și unul, surprize multe. Toți de acolo sunt niște oameni minunați, chiar dacă vedeți că ne mai ciondănim din când în când, dar am devenit o familie.

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