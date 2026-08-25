Maria Boroghină, de la MasterChef: „Nu te lasă bărbatul că faci videochat”

Maria Boroghină, cunoscută drept Regina videochat-ului din România va participa la MasterChef, în calitate de concurentă în sezonul 11 al emisiunii, difuzat de Pro TV. Prezentă la lansarea noului sezon, Maria a făcut dezvăluiri spumoase într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Click! Urmărește interviul video de mai jos!

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