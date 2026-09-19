Aris, dezvăluiri neașteptate despre Laura Giurcanu! Fiul Andreei Esca a recunoscut: „Am fost îndrăgostit”

Aris a dat cărțile pe față în privința Laurei Giurcanu! Fiul Andreei Esca a vorbit fără ocolișuri despre sentimentele pe care le-a avut pentru influenceriță și a recunoscut că, la un moment dat, a fost îndrăgostit de ea. Invitat în emisiunea „Sosurile lui Măruță”, tânărul a lămurit și natura relației dintre cei doi și a povestit cum stau lucrurile între ei în prezent.

Aris, dezvăluiri neașteptate despre Laura Giurcanu Foto: arhiva Click!

Aris a făcut dezvăluiri neașteptate despre relația pe care a avut-o cu Laura Giurcanu. Fiul Andreei Esca a fost invitat în emisiunea „Sosurile lui Măruță”, unde a vorbit deschis despre viața sa sentimentală și despre femeia de care a fost îndrăgostit și pentru care a avut sentimente puternice.

Întrebat care este femeia de care a fost îndrăgostit și încă este, Aris nu s-a ferit să spună numele Laurei Giurcanu. Tânărul a ținut însă să precizeze că nu toate informațiile apărute de-a lungul timpului despre cei doi sunt adevărate.

Aris, despre sentimentele pentru Laura Giurcanu

Fiul Andreei Esca a povestit că, în prezent, el și Laura Giurcanu sunt prieteni. Mai mult, cei doi au fost recent împreună în vacanță, alături de Alexia Eram, care este prietenă bună cu Laura.

„Laura Giurcanu. Poți să citești, dar nu este totul adevărat. Detaliem. Acum suntem prieteni, chiar m-am întors acum o săptămână din vacanța cu ea, este foarte bună prietenă cu Alexia și a invitat-o de ziua ei. Da, cred că am fost îndrăgostit de ea la un moment dat. Pentru mine, cel mai important la o fată e acel vibe, nu poți să explici. Când îți place de o persoană, mi se pare că e un fel de chimie, energie.

A fost o energie extraordinară și îmi plăcea foarte mult timp din viața mea să mi-l petrec pe lângă ea. Eu nu am zis că am fost împreună, poate am fost îndrăgostit și nu am fost împreună. Nu a fost o relație foarte, foarte serioasă”, a spus Aris.

Aris a explicat că sentimentele pe care le-a avut pentru Laura nu înseamnă neapărat că cei doi au format un cuplu. Tânărul a ținut să facă această diferență, mai ales că în spațiul public au existat speculații cu privire la o posibilă relație între ei.

Ceva frumos, dar care nu a fost să fie

Ulterior, Aris a fost întrebat cum ar descrie ceea ce s-a întâmplat între el și Laura Giurcanu. Fiul Andreei Esca a vorbit despre perioada în care s-au apropiat și despre diferența dintre persoana care era atunci și cea care este în prezent.

„Câți ani aveam? 19-20 de ani, nu este mare diferență, acum am 23, dar mi se pare că era alt Aris, care nu experimentase foarte mult cu relații. Bineînțeles, mai era și problema de vârstă, pentru că ea fiind mai mare decât mine, 28 de ani cred (că are Laura n.r), unele persoane își doresc mai mult de la viață și alții vor doar să se distreze”, a spus Aris.

Pentru Aris, povestea cu Laura Giurcanu a rămas una importantă, chiar dacă nu s-a transformat într-o relație serioasă. Tânărul a lăsat să se înțeleagă că între ei a existat o conexiune puternică, însă lucrurile nu au evoluat în direcția unui cuplu.