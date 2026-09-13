 Fără lenjerie intimă la Festivalul de Film de la Veneția! Influencerița italiană Nima Benati a șocat publicul
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Fără lenjerie intimă la Festivalul de Film de la Veneția! Influencerița italiană Nima Benati a șocat publicul

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Toți ochii au fost ațintiți către ea! Nima Benati (34 de ani) a apărut pe covorul roșu al celei de-a 83-a ediții a Festivalului de Film de la Veneția, la premiera filmului „Un peu avant minuit”.

Nima Benati a optat pentru o rochie transparentă
Nima Benati a optat pentru o rochie transparentă Foto: Simone Comi

Fotografa și influencerița italiană a ales o rochie bej din dantelă, cu guler înalt și mâneci lungi, însă materialul transparent și decupajele adânci din zona taliei au lăsat la vedere mai mult decât au acoperit. Nima Benati nu a purtat lenjerie intimă.

Prin ținuta și postura sa, Nima Benati a amintit de Venus, zeița iubirii din mitologia romană, așa cum este înfățișată în celebra pictură „Nașterea lui Venus”, realizată de Sandro Botticelli, în care aceasta apare goală, ieșind dintr-o scoică. Bruneta colaborează cu branduri precum Dior, Dolce & Gabbana și Yves Saint Laurent și este urmărită de sute de mii de persoane pe rețelele sociale.

Apariția sa de la Veneția a atras atenția prin ținuta îndrăzneață, în contrast cu alegerile mai discrete ale altor vedete prezente pe covorul roșu.

Cine este Nima Benati

Nima Benati este o fotografă din Italia
Nima Benati este o fotografă din Italia Foto: Instagram

Nima Benati este o fotografă de modă și influenceriță italiană, născută la Bologna în 1992. Pasiunea pentru fotografie a început încă din adolescență, iar la 18 ani și-a amenajat primul studio foto în locuința familiei. Din 2010 activează în industria modei și a ajuns să realizeze campanii pentru branduri celebre.

Benati și-a construit în paralel o comunitate de fani importantă pe rețelele sociale, unde își prezintă atât proiectele profesionale, cât și călătoriile și viața personală. Forbes a inclus-o în 2019 în „30 Under 30”, un clasament anual care recompensează 30 dintre cei mai promițători tineri din diverse domenii, la categoria Art & Style. La acea vreme, Nima Benati avea 26 de ani.

Fotografa a realizat și coperte pentru publicații cunoscute, precum Vogue Arabia și Vanity Fair Italia.

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