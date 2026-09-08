 Caylee Cowan, transparentă la Festivalul de Film de la Veneția! Rochia cu pene a atras toate privirile
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Caylee Cowan, transparentă la Festivalul de Film de la Veneția! Rochia cu pene a atras toate privirile

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Caylee Cowan (28 de ani) a avut o apariție extrem de îndrăzneață la gala caritabilă amfAR, organizată în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția.

Actrița, care are o avere de 5 milioane de dolari, este cunoscută, în general, pentru ținutele sale „cuminți”, însă de această dată a renunțat la discreție și a ales un look mult mai provocator.

Caylee Cowan a purtat o rochie semnată de Elisabetta Franchi
Caylee Cowan a purtat o rochie semnată de Elisabetta Franchi Foto: Simone Comi

Caylee Cowan a pășit pe covorul roșu într-o rochie transparentă, semnată de casa italiană Elisabetta Franchi. Ținuta a fost decorată cu pene albe, care au acoperit doar zonele esențiale, în timp ce materialul diafan a lăsat la vedere mare parte din silueta vedetei.

Apariția a fost una dintre cele mai provocatoare de la eveniment, Cowan mizând pe transparență și detalii spectaculoase pentru a atrage atenția. Actrița a participat la gala amfAR pe 6 septembrie, în timpul celei de-a 83-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția.

Evenimentul caritabil a reunit numeroase vedete internaționale, precum Pamela Anderson, Marina Abramović, Bebe Rexha, Mimi Webb, Taika Waititi și Orlando Bloom.

Cine este Caylee Cowan

Caylee Cowan este o actriță americană din Los Angeles, cunoscută pentru rolurile din filme precum „Willy’s Wonderland”, unde a jucat alături de Nicolas Cage, „Frank and Penelope” și „Sunrise in Heaven”.

Și-a început cariera în scurtmetraje, iar în ultimii ani a apărut în mai multe producții de la Hollywood. În 2023, a jucat în „Spinning Gold” și „Divinity”, film care a fost prezentat în competiția Festivalului de Film Sundance. Printre proiectele sale mai recente se numără „The Beast Within”, „Double Exposure” și „Hollywood Grit”.

Cowan este implicată și în producția de filme, lucrând ca producător pentru mai multe proiecte. În 2026, actrița apare în distribuția filmelor „4 Kids Walk Into a Bank” și „Mother and Me”, iar „The Possession at Gladstone Manor”, în care interpretează rolul lui Jamie Black, se află în postproducție.

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