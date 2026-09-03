Vedetele au strălucit la deschiderea Festivalului de Film de la Veneția în ținute elegante, all black

Glamour-ul a cucerit covorul roșu la deschiderea de aseară a celei de-a 83-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, unde negrul a fost, fără îndoială, culoarea serii.

Foto: Profimedia

De la rochii sofisticate până la costume impecabil croite, numeroase celebrități au ales ținute all black în cursul zilei de ieri, demonstrând că eleganța rămâne un reper în modă.

Printre cele mai admirate apariții s-au numărat cea a lui George Clooney și-a soției sale, Amal Clooney, care au impresionat printr-un look coordonat în nuanțe de negru. Amal a purtat o spectaculoasă rochie drapată, cu inspirație vintage, semnată de Haider Ackermann pentru Tom Ford, în timp ce George a optat pentru un smoking clasic. Cei doi au pășit împreună pe covorul roșu cu ocazia omagierii actorului, recompensat cu Leul de Aur pentru întreaga carieră.

Foto: Anna Maria Tinghino/Future Image/INSTARimages

Președinta juriului, Maggie Gyllenhaal, a mizat și ea pe rafinamentul minimalist. După un costum negru impecabil de la The Row, purtat la ședința foto din timpul zilei, actrița a schimbat registrul pentru gala de seară cu o rochie tot neagră, fluidă și elegantă, creată de Celine.

Și Blanca Suárez a ales o siluetă sofisticată, într-o rochie neagră fără bretele, semnată Giorgio Armani, în timp ce Nina Dobrev a reinterpretat tendința all black de aseară printr-o creație personalizată Armani Privé. Rochia sa cu paiete pornea dintr-un negru intens și se transforma într-o nuanță de verde spre tiv, oferind un efect spectaculos.

1/9 Nina Dobrev foto Profimedia Foto: Profimedia

Deși negrul a dominat covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția, au existat și câteva apariții care au adus un strop de culoare. Laura Dern s-a remarcat printr-o delicată rochie din satin roz balerină, creată de Prada, demonstrând că eleganța poate fi exprimată și prin tonuri luminoase.

Foto: Profimedia

Iar rochia neagră cu paiete purtată de Alessandra Ambrosio la deschiderea Festivalului de Film de la Veneția din acest an este o creație personalizată a casei de modă Elisabetta Franchi. Minunată, nu-i așa?

foto - Profimedia