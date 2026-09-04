Controversă la Festivalul de Film de la Veneția. „Wild Horse Nine”, atac fără menajamente la CIA

Noul film al regizorului irlandez Martin McDonagh face valuri la Festivalul de Film de la Veneția cu cea mai recentă producție a sa, „Wild Horse Nine”, ce îl are în distribuție pe John Malkovich în rolul unui agent din anii 1970, care se luptă cu conștiința sa și este în pericolul de a dezvălui secrete.

Sam Rockwell și John Malkovich în „Wild Horse Nine” Foto: captură YouTube

„Wild Horse Nine”, o poveste de spionaj din anii 1970, cu John Malkovich și Sam Rockwell în rolurile principale, doi agenți CIA ce ies din tipare. Americanii s-au împărțit în două tabere, având în vedere dialogul excentric și vulgar, ce ascunde o critică sfâșietoare a politicii externe a SUA.

„Este cu siguranță cel mai politic lucru al meu. Nu mi-am exprimat nicio opinie politică, de fapt, în filmele mele, iar acesta este destul de neobișnuit”, a declarat MCDonagh în revista Empire.

Ce așteptări să ai de la această nouă producție

Malkovich și Rockwell, care au câștigat un premiu Oscar pentru rolurile dintr-un alt film McDonagh, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” din 2017, îi interpretează pe Chris și Lee, doi agenți staționați în Santiago, Chile, în 1973. Și-au petrecut carierele destabilizând cu plăcere guverne străine și asasinând pe oricine considerat prea de stânga de către șefii lor, iar în prezent plănuiesc o lovitură de stat împotriva noului președinte ales al Chile, Salvador Allende. Dar acum, Chris este aproape de pensionare și începe să aibă îndoieli cu privire la crimele pe care le-a comis, relatează BBC.

Chris și Lee merg într-o scurtă vacanță în locația pitorească a filmului, Easter Island, Dar Chris se satură curând de vizitat. Este mai interesat să lucreze la un memoriu, pentru a putea înțelege loviturile de stat la care a participat, înainte ca bătrânețea și bolile să-i tulbure complet memoria.

A început chiar să le povestească străinilor despre munca sa, inclusiv a doi studenți chilieni Mariana di Girolamo și Ailín Salas. Bineînțeles, șeful biroului său din Santiago, MJ (Steve Buscemi), nu este prea încântat. Îngrijorat de secretele pe care Chris ar putea să le dezvăluie, MJ îl informează pe Lee că prietenul și partenerul său nu ar trebui să părăsească Easter Island viu.

CIA, reprezentat de Hollywood

Nimic din toate acestea nu este neobișnuit pentru McDonagh. Ceea ce este diferit la „Wild Horse Nine” este condamnarea sa sinceră a interferenței CIA în democrațiile din întreaga lume. Hollywood-ul a avut o relație cu suișuri și coborâșuri cu CIA, uneori portretizând-o ca fiind eroică și alteori din contra.

Malkovich însuși a jucat în filmul lui Clint Eastwood din 1993, „In the Line of Fire”, în rolul unui fost agent CIA care complotează asasinarea președintelui, iar în filmul fraților Coen, „Burn After Reading” (2008), a fost un alt veteran CIA care plănuia să-și publice memoriile.

Teza lui McDonagh este că agenții CIA își fac treaba eficient și cu bucurie, doar că meseria lor este îngrozitor de nedreaptă .Întrebarea din „Wild Horse Nine” este dacă Chris este dispus să fie asumat pentru fapteșe sale. Întrebarea pentru McDonagh este dacă mesajul dur al filmului va mulțumi sau va deranja spectatorii americani, dar și pe votanții premiilor Oscar, mai scrie BBC.