 Andrei Barbu a recunoscut că a bătut-o pe Ema Uta. „Este cea mai mare greșeală pe care am făcut-o”
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Andrei Barbu a recunoscut că a bătut-o pe Ema Uta. „Este cea mai mare greșeală pe care am făcut-o”

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Andrei Barbu, fostul iubit al Emei Uta, a recunoscut că a bătut-o. Milionarul susține că își asumă cele întâmplate și că îi pare rău de modul în care s-a comportat. De asemenea, acesta a publicat un mesaj în mediul online cu privire la această situație.

Ema Uta și Andrei Barbu.
Ema Uta și Andrei Barbu. Foto: Facebook

Afaceristul a vorbit pentru prima dată despre el și Ema Uta, la mai bine de o săptămână după ce s-a aflat că influencerița ar fi fost agresată fizic de acesta într-o parcare din București. Andrei Babru susține că a făcut cea mai mare greșeală din viața lui și își cere scuze.

Andrei Barbu a recunoscut că a bătut-o pe Ema Uta

La câteva zile după ce s-a aflat că Ema Uta a fost bătută de iubitul milionar, Andrei Barbu a ținut să clarifice situația. Acesta a recunoscut că a agresat-o și își cere scuze față de ea, menționând că îi pare rău. Mai mult decât atât, a avut numai cuvinte de laudă la adresa influenceriței.

„Vreau să îmi cer iertare public față de Ema pentru tot ce s-a întâmplat și pentru situația în care am pus-o. Am greșit enorm. Regret profund ce s-a întâmplat și regret profund situația creată. Nu a fost vina ei. Este cea mai mare greșeală pe care am făcut-o și îmi pare rău că omul pe care îl iubesc cel mai mult este pus într-o asemenea situație.

Ema este o femeie extraordinară și a fost lângă mine în momente în care puțini oameni a fi rămas. Ea m-a învățat ce înseamnă să iubesc pentru prima dată în viața mea, ce înseamnă bunătatea și căldura unei femei”, a declarat Andrei Barbu, pe Facebook.

Milionarul a mărturisit că o va iubi toată viața

În același timp, Andrei Barbu susține că o va iubi în continuare pe Ema Uta și că nimic nu va putea schimba acest lucru. Milionarul a menționat că nu vrea nimic de la influenceriță, ci intenția lui a fost să clarifice lucrurile.

”Nimeni nu a însemnat pentru mine ce înseamnă ea. O iubesc și o voi iubi toată viața, indiferent unde ne vor duce drumurile. Dar asta nu schimbă absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat. Nu îi cer nimic. Vreau doar să știe ea și toată lumea că regret profund situația la care s-a ajuns și că voi regreta toată viața că a trebuit să treacă prin toate astea. Îmi pare rău, Ema, pentru tot”, a declarat Andrei Barbu.

Ema Uta ar fi renunțat la ordinul de protecție

Ema Uta a povestit și ea câte ceva despre ceea ce s-a întâmplat după scandalul dintre ea și fostul iubit. Influencerița a menționat că este dezamăgită de modul în care polițiștii au acționat.

„Am descoperit recent ce înseamnă, în calitate de victimă, să te afli într-o secție de poliție, într-o seară cu meci. În timp ce eu încercam să le povestesc polițiștilor ce s-a întâmplat, polițiștii mai ascultau două vorbe, mai aruncau un ochi la meci. Și apoi a dat Lamine Yamal gol. În secunda aia, timpul a stat în loc și nimic nu a mai contat”, a spus Ema Uta recent pe pagina sa de Instagram, la InstaStory.

Make-up artista a mers la INML cu doi polițiști, afirmând că s-a simțit complet ignorată, la fel ca alte femei care au venit să raporteze diferite incidente. În același timp, s-a arătat deranjată de faptul că anumite informații din dosarul său, care ar fi fost confidențiale, au ajuns în spațiul public. Astfel, ar fi renunțat la ordinul de protecție.

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