Vă mai amintiți de trupele anilor 2000, L.A., Body&Soul și Angels, celebre cu hit-urile „Ochii tăi”, „Super femei” și „Așa-s băieții”? Artiștii au revenit pe scenă, după o pauză de 20 de ani, într-un turneu ce va continua și în 2027, fiind primiți de fani cu ropote de aplauze. Iată ce spune Raluca Blejușcă, solista trupei Angels, exclusiv pentru Click!, despre reîntâlnirea cu publicul, dar și în ce investesc banii câștigați din recitaluri.

1/10 Liviu Vârciu și Raluca Blejușcă au revenit alături de trupele lor, după 20 de ani. În turneu li s-au alăturat și băieții de la Body&Soul Foto: Click!

Se bucură de succes și după 20 de ani: „Publicul s-a ridicat în picioare să cânte”

Raluca Blejușcă (40 de ani), solista trupei Angels, ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre turneul în care s-au reunit cele trei trupe de succes, Angels, L.A., din care face parte Liviu Vârciu, și Body&Soul:

„Prima parte a turneului, însemnând 6 concerte în 6 orașe (Câmpina, Pitești, Ploiești, Constanța, Râmnicu-Vâlcea, Călărași) a fost un adevărat succes. La fiecare concert în parte Angels, Body&Soul și trupa L.A., publicul s-a ridicat în picioare să cânte, să danseze și să își exprime toată bucuria de a fi acolo.

S-a creat o emoție, o stare unică de nostalgie reciprocă: atât publicul, cât și noi, artiștii, am avut pielea de găină în timpul concertelor. Și acum când scriu e greu să redau în cuvinte ce am simțit pentru că doar la un astfel de concert poți experimenta sentimentul real de teleportare în copilărie, adolescență.

„Când ești copil nu realizezi ce bine îți este”

Și cumva e bucuria mai mare pentru că, prin această muzică, ai acces la adolescență, copilărie, dar cu maturitatea anilor care îți oferă capacitatea de a te bucura mai tare decât atunci când ești copil. Atunci când ești copil, adolescent, poate nu realizezi ce bine îți este, ce fără griji ești. Doar la maturitate te poți bucura cu adevărat, intens, de fiecare clipă de întoarcere în trecut”, a menționat ea, exclusiv pentru Click!

Turneul celor trei trupe continuă și în 2027: „Vrem să cântăm și la Arenele Romane”

Turneul continuă și în 2027, cele mai multe concerte urmând a fi susținute în zona Moldovei:

„Pentru că a fost așa frumos, cu sălile pline peste tot, vom relua, în aceeași formulă, a doua parte a turneului, la sfârșitul lui martie 2027. De data aceasta, a doua parte a turneului va avea loc în zona Moldovei, în cel puțin 8 orașe, pe care le vom anunța curând în social media.

Și ne dorim împreună cu domnul organizator Mircea Anghel, căruia i se datorează aceste evenimente, să facem înspre vară, început de toamnă, și un concert mai mare cu minim 5 trupe ale anului 2000, la Arenele Romane din București. Cererea e mare, „Nostalgia” vinde în 2026 și pare că acest fenomen se extinde și în țară și în afara României”.

„Relația mea cu Monica este din ce în ce mai strânsă”

Interpretează și hit-urile care le-au adus un munte de popularitate, dar le-au pregătit fanilor și piese noi de dragoste:

„Noi nu vrem însă să rămânem doar o nostalgie, ci lansăm mereu și melodii noi, din ce în ce mai frumoase, dar am pregătit si remake-uri deosebite ale hiturilor din 2000. Suntem tare fericite să ne regăsim cu publicul nostru din 2000, dar și cu cel actual în concerte, emisiuni...tot felul de evenimente.

Relația cu prietena mea din trupă, Monica, e din ce în ce mai strânsă, ne completăm de minune în toate și fiecare are un rol esențial în trupă. Pregătim surprize. Pe 5 decembrie vom cânta în Medgidia, împreună cu L.A., și deja s-au cam epuizat biletele”.

Pe câți bani cântă trupa Angels, în 2026?

Raluca Blejușca ne-a vorbit și despre onorariul trupei Angels, deloc mare, comparativ cu cel al altor colegi de breaslă:

„Nu vrem să exagerăm cu prețul unui concert, cerem mai puțin decât e prețul pieței pentru că ne interesează mai mult să ajungem la publicul nostru, decât banii îm sine...Banii oricum îi reinvestim în proiectul nostru...

Nu ne-am reîntors pentru bani (fiecare dintre noi are o situație financiară stabilă), dar luăm un onorariu decent, astfel încât să putem susține cu brio investițiile în proiect. Ne dorim să ne caute lumea în continuare pe social media, pe TikTok, Instagram, pe canalul nostru de YouTube...peste tot Trupa Angels. Povestea Angels continuă!”.