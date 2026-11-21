Andreea Popescu a avut parte de o discuție neașteptată cu fiul său cel mare. Ioachim i-a povestit mamei sale ce intenționează să îi cumpere unei colege cu ocazia zilei de naștere, însă lista de cadouri a luat-o prin surprindere pe influenceriță. Printre dorințele băiatului se numără atât flori, cât și un parfum scump, iar mama lui a vrut să afle imediat de unde va face rost de bani pentru toate acestea.

Ce cadou vrea să îi ofere fiul cel mare al Andreei Popescu colegei sale, de ziua ei Foto: Facebook

Andreea Popescu este cunoscută în mediul online, unde își ține urmăritorii la curent cu diferite momente din viața personală. În urmă cu câteva luni, aceasta a anunțat că s-a separat de Rareș Cojoc, după o relație care a durat 15 ani.

Cei doi au împreună trei copii, doi băieți și o fetiță. Ioachim, băiatul cel mare, a avut recent o conversație cu mama sa despre petrecerea unei colege, la care urmează să participe.

Ce cadouri vrea Ioachim să îi cumpere colegei sale

Băiatul știe deja ce ar vrea să îi ofere sărbătoritei. Pe lista lui se află un buchet de flori și un parfum, însă planurile sale au surprins-o pe Andreea Popescu, mai ales după ce a aflat cât ar urma să coste cadourile. Influencerița l-a întrebat imediat de unde va lua banii pentru cumpărături, iar răspunsul fiului său a fost unul care a amuzat-o.

„-Mâine e ziua colegei tale, nu? Și ce ți-a spus colega ta că vrea să îi iei cadou?

-Mi-a spus să îi iau flori, un parfum

-Băi, lasă-mă. Și din ce bani? Din banii cui?

-Ai tăi! Să luăm 1000 de lei.

-Păi dacă acum îi iei cadou de 1000 de lei, mai târziu ce faci?”, este dialogul dintre Andreea Popescu și fiul ei în videoclipul publicat pe Instagram.

De ce a păstrat Andreea Popescu numele fostului soț

Într-o altă postare din mediul online, influencerița a vorbit despre o alegere care a stârnit curiozitatea urmăritorilor săi. După ce și-a cumpărat o mașină, internauții au observat că aceasta a optat pentru numărul de înmatriculare ACJ, corespunzător numelui Andreea Cojoc.

Andreea Popescu a explicat ulterior că nu a renunțat la numele fostului partener deoarece își dorește să poarte același nume de familie ca cei trei copii ai săi.

„Fraților, mă cheamă Andreea Cojoc de 11 ani aproape. Așa mă cheamă în buletin. Nu am pus la mașină nici Ioachim, Anastasia sau Alexie, pentru că nu am vrut să se supere niciunul dintre copii. Mi-am pus numărul ACJ. Andreea Cojoc. Așa mă cheamă în buletin. Am păstrat numele pentru copii. Am vrut să avem același nume. Sunt mândră de acest nume”, a declarat influencerița, pe Instagram.