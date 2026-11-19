Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, Nea Mărin a vorbit deschis despre perioada în care își câștiga existența din dans și despre lecțiile pe care le-a învățat în copilărie. Celebrul coregraf recunoaște că lipsurile de la sat l-au disciplinat și l-au învățat să prețuiască fiecare ban câștigat.

Ce salariu primea Nea Marin în comunism Foto: Youtube

Nea Marin reușea să trăiască doar din dans

Nea Marin a mărturisit că se numără printre puținii artiști care au reușit să trăiască exclusiv din dans în anii de dinainte de Revoluție. Pe lângă salariul de bază, participa la numeroase spectacole și evenimente, ceea ce îi aducea venituri considerabile pentru acea perioadă.

„Eu sunt unul dintre puținii care au trăit din dans. La Revoluție aveam un salariu de 2.500-2.700 de lei, dar din ce dansam extra, prin restaurante și spectacole, ajungeam la 7.000 de lei. Erau bani”, a povestit Nea Mărin în podcastul moderat de Cătălin Măruță.

Deși câștiga bine, vedeta spune că nu era genul care să cheltuie fără măsură. Încă din copilărie a fost învățat să economisească și să pună bani deoparte pentru viitor.

De asemenea, Nea Mărin și-a amintit că își depunea economiile la CEC și că a reușit să își organizeze singur cheltuielile importante din viață.

„Eu n-am băut, n-am fumat, n-am fost cu petrecerile. De mic am fost învățat să pui deoparte, să ai ceva strâns. La CEC îi puneam. Când m-am căsătorit cu soția mea, totul am făcut din banii mei”, a spus el.

De unde a învățat să fie disciplinat

Întrebat de Cătălin Măruță de unde vine disciplina care îl caracterizează și astăzi, Nea Mărin a oferit un răspuns direct.

„Sărăcia m-a făcut să fiu așa. Pentru că știu de unde am plecat și n-am uitat niciodată”, a mărturisit acesta.

Coregraful a povestit că își amintește și acum condițiile grele în care a crescut la sat și spune că nu și-ar dori să mai retrăiască acea perioadă.

„Și în culcare, și în sculare mă gândesc ce am fost. Din satul din care am plecat eu și cum era atunci, nu mi-aș dori să mai fiu așa. Eram copii amărâți”, a spus Nea Mărin.

Vedeta și-a amintit și unul dintre cele mai puternice momente ale copilăriei. În satul său nu existau multe surse de divertisment, iar primul contact cu cinematograful a rămas întipărit în memoria sa.

„Când am văzut prima dată film la cinematograf, la căminul cultural din sat, înainte să înceapă filmul era un jurnal. La un moment dat, în imagini au apărut niște tractoare care arau câmpul și a sărit un iepure din fața lor”, a povestit acesta.

Copiii din sală au reacționat spontan, crezând că animalul este chiar în apropierea lor.

„Toți strigau: «Iepurele! Bă, să fugim să prindem iepurele!»”, și-a amintit amuzat Nea Mărin.

Ce spune Nea Mărin despre relația lui Liviu Vârciu

Una dintre cele mai longevive, spumoase și iubite legături din televiziunea din România continuă să facă deliciul publicului la peste un deceniu și jumătate de când s-a aprins pe micile ecrane.

Invitat în cadrul emisiunii „Furnicuțele” de la Antena 1, celebrul coregraf Marin Barbu, cunoscut de o țară întreagă drept Nea Mărin, a vorbit cu sinceritate și emoție despre legătura unică pe care o are cu Liviu Vârciu.

Dincolo de celebrele alergări cu nuiaua, de farsele nesfârșite și de confruntările zgomotoase de la filmări, Nea Mărin a dezvăluit culisele neștiute ale apropierii lor, mărturisind că artistul a devenit în timp un adevărat membru al familiei sale.

Nea Mărin a recunoscut fără ocolișuri că, înainte de a se întâlni direct pe platourile de filmare, nu știa aproape nimic despre cel care avea să-i devină partener de scenă și prieten de suflet. Singurul reper pe care îl asocia cu numele lui Liviu era hitul trupei L.A. și clipul muzical al melodiei „Ochii tăi”, care rula la începutul anilor 2000:

„Nu știam despre el, știam cântecul lui celebru și că era într-o mașină galbenă, trei băieți”, a rememorat cu umor coregraful.

Debutul colaborării a fost însă marcat de stilul inconfundabil și exigent al maestrului de dans. Liviu Vârciu a simțit rigorile din prima clipă în care a intrat în vizorul său, însă artistul a fost și singurul care a avut curajul să nu rămână dator în fața glumelor și pedepselor:

„N-a luat bătaie de la părinții lui câtă i-am dat eu! E singurul care dă în mine! De 16 ani e cu mine tot timpul”, a povestit Nea Mărin, râzând de confruntările devenite legendare în producțiile TV.