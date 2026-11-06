 Ce spune Nea Mărin despre relația lui Liviu Vârciu. Pe cei doi îi leagă o prietenie de 16 ani: „E singurul care dă în mine”
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Ce spune Nea Mărin despre relația lui Liviu Vârciu. Pe cei doi îi leagă o prietenie de 16 ani: „E singurul care dă în mine”

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Una dintre cele mai longevive, spumoase și iubite legături din televiziunea din România continuă să facă deliciul publicului la peste un deceniu și jumătate de când s-a aprins pe micile ecrane.

Cum s-a legat prietenia dintre Nea Mărin și Liviu Vârciu
Cum s-a legat prietenia dintre Nea Mărin și Liviu Vârciu Foto: arhivă

Invitat în cadrul emisiunii „Furnicuțele” de la Antena 1, celebrul coregraf Marin Barbu, cunoscut de o țară întreagă drept Nea Mărin, a vorbit cu sinceritate și emoție despre legătura unică pe care o are cu Liviu Vârciu. Dincolo de celebrele alergări cu nuiaua, de farsele nesfârșite și de confruntările zgomotoase de la filmări, Nea Mărin a dezvăluit culisele neștiute ale apropierii lor, mărturisind că artistul a devenit în timp un adevărat membru al familiei sale.

De la băiatul cu „Ochii tăi” din mașina galbenă la primele „corecții” pe platou

Nea Mărin a recunoscut fără ocolișuri că, înainte de a se întâlni direct pe platourile de filmare, nu știa aproape nimic despre cel care avea să-i devină partener de scenă și prieten de suflet. Singurul reper pe care îl asocia cu numele lui Liviu era hitul trupei L.A. și clipul muzical care rula la începutul anilor 2000:

„Nu știam despre el, știam cântecul lui celebru și că era într-o mașină galbenă, trei băieți”, a rememorat cu umor coregraful.

Debutul colaborării a fost însă marcat de stilul inconfundabil și exigent al maestrului de dans. Liviu Vârciu a simțit rigorile din prima clipă în care a intrat în vizorul său, însă artistul a fost și singurul care a avut curajul să nu rămână dator în fața glumelor și pedepselor:

„N-a luat bătaie de la părinții lui câtă i-am dat eu! E singurul care dă în mine! De 16 ani e cu mine tot timpul”, a povestit Nea Mărin, râzând de confruntările devenite legendare în producțiile TV.

Doliul care i-a unit pe viață pe Liviu Vârciu și Nea Marin

Dincolo de spectacolul televizat și de micile încăierări regizate, fundamentul prieteniei lor s-a clădit pe o suferință imensă. Nea Mărin a explicat că a simțit impulsul de a-l proteja și de a-l lua sub aripa sa după ce a aflat chiar în timpul filmărilor de cumpăna cumplită prin care trecea tânărul artist, marcat de dispariția prematură a fratelui său.

În acel moment, relația profesională s-a transformat într-o relație de familie, Nea Mărin devenindu-i ca un tată spiritual:

„L-am ajutat ca pe un copil al meu. La 38 de ani l-am aniversat la mine acasă, înainte să se căsătorească. Nu l-am bătut, l-am omenit, i-am dat să mănânce și să bea. Este parte din familie, el știe că îl iubesc, că îl respect”, a mărturisit emoționat Nea Mărin la Antena 1.

Astfel, ceea ce a început ca o simplă dinamică de emisiune s-a transformat într-o prietenie de neclintit de 16 ani, în care bătăile cu nuiaua de la televizor ascund, în realitate, respect profund, sprijin necondiționat la greu și o legătură de familie sinceră.

Sursa Youtube

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