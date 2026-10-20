 Iuliana Tudor, mândră de fiul ei! Cum se înțelege vedeta cu băiatul adolescent: „Am învățat să-i respect spațiul”
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Iuliana Tudor, mândră de fiul ei! Cum se înțelege vedeta cu băiatul adolescent: „Am învățat să-i respect spațiul”

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Iuliana Tudor (49 de ani) vorbește cu bucurie despre Tudor, fiul ei, care va împlini 16 ani în decembrie.

Iuliana Tudor, mândră de fiul ei
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Iuliana Tudor, mândră de fiul ei Foto: click.ro

Vedeta TVR i-a devenit partener de echipă în fața provocărilor adolescenței și spune că prietenia, respectul și dialogul sunt esențiale în relația lor. Îi respectă spațiul și dorințele, iar faptul că băiatul continuă să practice scrima este unul dintre motivele sale de mulțumire.

„Cu Tudor am alt tip de dialog"

Prezentă la evenimentul organizat de Andreea Marin, Iuliana Tudor a povestit pentru Click! despre felul în care și-a crescut fiul și despre relația pe care o construiesc acum, când acesta devine tot mai independent. În familia lor, problemele se discută, iar soluțiile se caută împreună.

Cu Tudor am alt tip de dialog, în sensul în care putem împreună. Acesta este mesajul și îl invit pe el să propună soluții, vin și eu până la jumătatea drumului și împreună găsim rezolvare pentru orice fel de problemă apare. Și cred că a face echipă cu copilul tău este, până la urmă, calea cea mai sigură către educația sănătoasă”, a declarat Iuliana Tudor pentru Click!

„Acum e pe picioarele lui"

Vedeta privește cu încredere această etapă din viața băiatului. Deși grija de mamă rămâne, știe că a venit momentul să-i ofere mai multă autonomie.

Să fim serioși, e totuși un adolescent. Am trecut de etapa în care stăteam cu sufertașul după el la ușa grădiniței, a școlii primare și gimnaziale chiar. Acum e pe picioarele lui, dar cred că ceea ce am așezat în el sunt valorile acelea care cred eu îl vor ajuta toată viața”, spune prezentatoarea TV.

Iuliana Tudor se bucură că sportul continuă să facă parte din viața fiului său, dar și că între ei există respect reciproc.

Relația este una de prietenie, este una de reciprocitate în toate, de respect, pentru că am învățat să-i respect spațiul, să-i respect dorințele și mă bucur că păstrează sportul, face scrimă, are preocupări sănătoase”, spune vedeta despre fiul ei.

În ceea ce o privește, prezentatoarea recunoaște că a avut și momente în care primul impuls a fost să spună „nu se poate”. A găsit însă puterea să continue: „M-am ridicat, am mers mai departe și am spus: «Eu pot să fac asta». Și mi-a și ieșit”.

Pentru a ține pasul cu programul solicitant, vedeta TVR încearcă să păstreze și timp pentru mișcare. A schimbat locul antrenamentelor, însă a rămas consecventă.

Încerc să mențin un ritm săptămânal de mișcare pe care îl fac mai nou acasă, pentru că nu mai am timp să merg în altă parte, dar nu am renunțat la asta pentru că e cheia menținerii unui tonus și unei energii de care am nevoie pe scenă și în afara ei”, ne-a mai spus Iuliana Tudor.

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