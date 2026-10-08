 Halle Berry, apărată de fiica ei: „Nu a fost niciodată violentă cu mine sau cu fratele meu!”
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Halle Berry, apărată de fiica ei: „Nu a fost niciodată violentă cu mine sau cu fratele meu!”

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Fiica lui Halle Berry (60 de ani), Nahla Aubry (18 ani), a sărit în apărarea mamei sale, după ce Olivier Martinez (60 de ani), fostul soț al actriței, a acuzat-o că și-ar fi agresat fizic fiul adolescent. Declarația tinerei a fost depusă la o instanță din Los Angeles.

Halle Berry trece printr-o perioadă dificilă
Halle Berry trece printr-o perioadă dificilă Foto: Getty Images

Potrivit Page Six, fiica actriței și a fostului iubit al acesteia, Gabriel Aubry (51 de ani), susține că nu a văzut niciodată un comportament abuziv din partea mamei sale față de fratele ei mai mic, Maceo Martinez (13 ani). „Nu am văzut-o niciodată pe mama mea lovindu-l, pălmuindu-l, strangulându-l, apucându-l sau abuzându-l fizic în vreun fel pe Maceo”, a declarat ea.

„Este o mamă iubitoare”

Tânăra a negat și acuzația potrivit căreia actrița i-ar fi pus mâinile în jurul gâtului băiatului sau i-ar fi restricționat respirația. Nahla a descris-o pe Berry drept o mamă iubitoare și implicată, care a fost mereu alături de copiii săi. Ea a povestit că a locuit cu Maceo cea mai mare parte a vieții, înainte de a se muta în Massachusetts, pentru facultate.

Potrivit declarației, Halle Berry a participat la meciurile fiului său, l-a dus la antrenamente și s-a implicat în educația lui. Nahla recunoaște că mama sa „poate fi strictă atunci când este necesar și le cere copiilor să respecte regulile”, însă spune că nu a considerat niciodată că modul în care i-a crescut a fost abuziv.

Nahla a mărturisit că a fost „șocată, foarte tristă și foarte supărată” când a aflat despre acuzațiile lui Olivier Martinez. Ea s-a declarat „devastată” și a spus că Maceo este un copil „amuzant, inteligent și plin de personalitate”. Fiica actriței a respins și acuzația că Berry ar fi făcut comentarii cu tentă rasială. Nahla a subliniat că ea și Maceo sunt birasiali, asemenea mamei lor, și că Berry i-a învățat să își accepte identitatea și să îi respecte pe oamenii de toate originile.

Declarația vine după ce Olivier Martinez a susținut, într-o cerere pentru un ordin de protecție, că Halle Berry l-ar fi prins pe Maceo de gât și l-ar fi strangulat în timpul unei altercații din 26 septembrie. El a mai susținut că Berry s-ar fi luptat fizic cu fiul lor și în trecut.

Martinez a cerut custodia exclusivă a lui Maceo, iar un judecător i-a acordat temporar custodia principală. În prezent, Berry poate sta cu fiul său două zile pe săptămână și în fiecare al doilea weekend, până la audierea din 16 octombrie.

Halle Berry a negat categoric acuzațiile, prin intermediul avocatei sale, Marina Beck. Aceasta susține că există dovezi și hotărâri judecătorești care ar arăta că Olivier Martinez a încălcat în repetate rânduri ordinele instanței.

Într-un răspuns depus ulterior la dosar, Berry a cerut revenirea la acordul de custodie 50/50. Actrița a susținut că fostul ei soț îl determină pe Maceo să fie furios și conflictual față de ea, încercând să îl atragă de partea lui. Cei doi s-au căsătorit în 2013 și s-au despărțit în 2016. În prezent, Halle Berry este logodită cu muzicianul Van Hunt (56 de ani).

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