Cum se simte Halle Berry în propria piele la 60 de ani: „Noua mea față și noul meu corp”

La doar o lună după ce a împlinit 60 de ani, Halle Berry a vorbit deschis despre relația ei cu procesul de îmbătrânire, într-un moment de sinceritate care a atras atenția publicului.

Foto: instagram

Halle Berry îmbrățișează procesul de îmbătrânire

Actrița a participat pe 20 septembrie la panelul Create & Cultivate – On Her Own Terms: Halle Berry on Menopause, Aging & Women’s Health, organizat în Los Angeles, unde a discutat despre felul în care își „îmbrățișează” noua înfățișare și schimbările inevitabile ale corpului.

Întrebată ce anume alege să îmbrățișeze în această etapă a vieții, Berry a răspuns fără ezitare: „Noua mea față și noul meu corp.” Actrița a explicat că, în fiecare dimineață, observă câte un detaliu nou în oglindă, un semn al trecerii timpului, însă în loc să se lase copleșită, a învățat să accepte aceste transformări, potrivit publicației In Style.

„Se schimbă. Mă uit în oglindă și văd câte ceva care nu era acolo săptămâna trecută. Dar sunt mândră că pot accepta asta și că nu mă transform într-un monstru cu toate lucrurile pe care le-am putea face astăzi”, a spus ea, referindu-se la presiunea intervențiilor estetice.

Berry a continuat cu o reflecție profundă: „Pot accepta îmbătrânirea ca parte naturală a vieții și pot să știu că sunt mai mult decât acest corp și această față cu care mă plimb prin lume”.

Cum și-a sărbătorit ziua de naștere

Actrița și-a sărbătorit ziua de naștere pe 14 august într-o vacanță idilică alături de logodnicul ei, Van Hunt. A marcat momentul cu o serie de fotografii în care apare purtând o rochie din mătase, deschisă în față, apoi o ținută neagră croșetată, cu un decolteu adânc, iar câteva zile mai târziu, o rochie albă vaporoasă pe plajă.

Imaginile au transmis o combinație de libertate, feminitate și încredere, definitorii pentru felul în care Berry își trăiește această etapă.

Într-un interviu acordat revistei NewBeauty înainte de aniversare, Berry a mărturisit că se simte surprinsă de felul în care trăiește această vârstă: „Nu pot spune că m-am gândit că 60 va fi așa. Sunt extrem de surprinsă că mă simt cum mă simt la această vârstă”.

Actrița a recunoscut că, în tinerețe, percepea această vârstă ca fiind „foarte bătrână”, însă realitatea i-a contrazis așteptările: „Dacă asta înseamnă 60, atunci nu e deloc bătrân. Asta vreau să știe fiecare femeie. Mă simt cea mai bună versiune a mea. Simt că am ajuns, în sfârșit, să fiu cine sunt cu adevărat. Și e un sentiment extraordinar. Îmbătrânirea este un privilegiu. Sunt atât de norocoasă că sunt încă aici”.