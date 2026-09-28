 Andrei Duban, tată de adolescent. Cum se înțelege cu fiul său de 14 ani: „Câteodată sunt prieten cu el”
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Andrei Duban, tată de adolescent. Cum se înțelege cu fiul său de 14 ani: „Câteodată sunt prieten cu el”

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Andrei Duban (54 de ani) are parte de o toamnă în forță, cu un adevărat maraton de spectacole prin țară și în București.

Andrei Duban, tată de adolescent
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Andrei Duban, tată de adolescent Foto: click.ro

Dincolo de scenă însă, actorul are acasă un rol care îi dă ceva mai multe bătăi de cap: cel de tată al unui adolescent de 14 ani! Armin a crescut, are deja buletin, își dezvoltă personalitatea, iar Andrei recunoaște că nu este întotdeauna ușor să găsească echilibrul între tatăl-prieten și tatăl autoritar.

Am început stagiunea, reluăm spectacolele cu Dan Tudor, prin țară și în București, la Teatrul Avangardia. Deci muncim!”, spune Andrei Duban.

Andrei Duban: „Câteodată sunt prieten cu el, câteodată sunt Despot Vodă!”

Acasă, însă, Armin este cel care îl ține în priză. Băiatul lui Andrei și al Grațielei Duban a împlinit 14 ani în februarie și a intrat serios în adolescență.

„Avem buletin de Otopeni, suntem în toată regula! Ideea este că el acum își dezvoltă personalitatea, iar eu trebuie să știu să gestionez chestia asta. Câteodată sunt prieten cu el, câteodată sunt Despot Vodă!”, glumește actorul.

Andrei Duban este mândru și de rezultatele școlare ale fiului său, care a obținut 9,41 la Evaluarea Națională, dar și de faptul că adolescentul nu a renunțat la sport. Armin practică polo, iar tatăl său îl laudă cu mult umor.

„Se ține în continuare de polo. Este un jucător foarte bun. Îi place foarte mult, joacă în Otopeni și este foarte, foarte bun la polo. Tot ce n-am fost eu în copilărie este copilul meu!”, am aflat de la Duban.

Andrei Duban își laudă soția: „Meritul este al Grațielei”

Când vine vorba despre cine se ocupă cel mai mult de Armin și îl ajută inclusiv cu școala, Andrei Duban nu ezită să-i acorde soției sale toate meritele.

„Meritul este al mamei lui, al Grațielei, care s-a ocupat și se ocupă de el și este conectată la el 24 din 24”, spune actorul.

Cei doi încearcă să formeze o echipă în jurul adolescentului și să fie permanent unul dintre ei aproape de el.

„Când nu e unul, e celălalt”, spune Andrei, conștient că adolescența vine la pachet cu anturaje și tot felul de tentații.

Iar dacă ar trebui să spună ce speră că Armin a moștenit de la el, actorul răspunde în stilul caracteristic: „Sper că mintea!”. Restul meritelor, spune Andrei Duban, merg către Grațiela, frumoasa soție a actorului.

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