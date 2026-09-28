 Soția lui Codin Maticiuc a împlinit 37 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis actorul: „Ana să știe că o iubesc”
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FotoSoția lui Codin Maticiuc a împlinit 37 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis actorul: „Ana să știe că o iubesc”

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Ana Pandeli, soția lui Codin Maticiuc, a împlinit, pe 28 septembrie, vârsta de 37 de ani. Cu această ocazie, actorul și producătorul i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care i-a urat „La mulți ani”, dar a făcut și câteva dezvăluiri despre relația lor, pe care cei doi preferă să o păstreze departe de lumina reflectoarelor.

Ana Pandeli și Codin Maticiuc.
Ana Pandeli și Codin Maticiuc. Foto: Instagram

Ana Pandeli și Codin Maticiuc formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi au împreună două fetițe și formează o familie alături de fiul Anei, dintr-o relație anterioară. Codin Maticiuc a vorbit în repetate rânduri cu drag despre familia sa, iar relația pe care o are cu băiatul soției sale este una apropiată.

Codin Maticiuc, mesaj pentru soția sa, Ana Pandeli

De ziua Anei, Codin Maticiuc a făcut o excepție de la discreția pe care familia sa o păstrează în mediul online și a publicat mai multe fotografii cu soția sa. Actorul a explicat, într-o notă amuzată, că Ana nu este tocmai încântată ca fotografiile cu ea să ajungă pe rețelele de socializare.

„Astăzi este ziua soției mele, Ana. Nu prea mă lasă s-o postez, nici ea, nici băiatul meu, așa că, de ziua lor, încerc să pun repede tot ce mai am prin telefon. Motivele ei sunt multe: discreția, pe de o parte, faptul că e des supărată pe mine, că nu îi place nici ce poze îi fac sau câte și mai câte. Asta a fost vara noastră, însă.

Și cred că merită să își aibă locul și în albumul meu public. Ana să știe că o iubesc, iar voi să știți că, la zece postări cu fetele, trei cu spitalele și una din club, mai erau 25 cu soția, care nu au trecut de aprobare. La mulți ani, iubita vieții mele!”, a scris Codin pe Instagram. 

Cum s-au cunoscut Codin Maticiuc și Ana Pandeli

Codin Maticiuc este unul dintre numele cunoscute din lumea mondenă românească, însă viața sa personală s-a schimbat semnificativ după ce a cunoscut-o pe Ana Pandeli, femeia alături de care și-a întemeiat o familie. Cei doi formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbizul autohton și au împreună două fetițe, alături de fiul Anei dintr-o relație anterioară. 

„Pe Ana am cunoscut-o la o prezentare de modă a unei prietene comune. Ea era proaspăt divorțată. Nu mai știu de câți ani. Doi ani nu m-a băgat în seamă. Am reușit până la urmă să o combin. E senzațional de frumoasă, extrem de educată, foarte inteligentă. (...) Pe băiat îl cheamă Mario Dan, dar eu îi spun Dan. El se prezintă Mario. Pe tatăl lui îl cheamă Mihai Munteanu, iar mie mi se pare că se potrivește foarte bine Dan Munteanu, fiind un nume românesc. (...)”, spunea Codin acum ceva vreme, potrivit informațiilor apărute în presă. 

Fiul Anei a avut un rol important în decizia lui Codin Maticiuc

În momentul în care a început relația cu Ana Pandeli, Codin Maticiuc a ajuns să îl cunoască și pe fiul acesteia. Actorul a mărturisit că felul în care Ana își crescuse copilul a avut o importanță deosebită pentru el și l-a făcut să își imagineze că aceasta ar putea fi mama copiilor săi.

„Nu știu ce mi-a făcut ea. Vrăji?! Nu știu ce a făcut, dar existența lui Dan a contat. Eu am cunoscut un copil frumos, un copil bine crescut. Am zis că ea știe să crească copii și vreau să fie la fel ca Dan copiii mei. Când ne-am gândit să rămânem împreună și să facem copii, eu știam ce fel de copil a crescut ea, știam ce relație a avut cu fostul soț, care își vede copilul când vrea el”.

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