 Halle Berry ar vrea să colaboreze cu o actriță iubită de mulți. Despre cine este vorba: „Este cea mai drăguță”
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Halle Berry ar vrea să colaboreze cu o actriță iubită de mulți. Despre cine este vorba: „Este cea mai drăguță”

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Halle Berry a vorbit despre admirația pe care i-o poartă Zendayei și despre legătura lor profesională și personală, în cadrul evenimentului Create & Cultivate – On Her Own Terms: Halle Berry on Menopause, Aging & Women’s Health ( un eveniment dedicat sănătății femeilor, menopauzei și îmbătrânirii), desfășurat în Los Angeles. Actrița în vârstă de 60 de ani a declarat că Zendaya este „dulce, talentată și o adevărată forță” în generația ei.

Cu cine ar vrea să lucreze Halle Berry
Cu cine ar vrea să lucreze Halle Berry Foto: Instagram

De unde a pornit discuția

Discuția a pornit de la apariția Zendayei de la cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy, unde actrița din The Odyssey a purtat o rochie Prada cu paiete argintii, un ceas Rolex și bijuterii Mikimoto, completate de o tunsoare pixie - o tunsoare scurtă, cu laterale și ceafă foarte scurte - inspirată direct din stilul iconic al lui Berry. Pentru Halle Berry, gestul a fost o surpriză emoționantă: „Sunt mândră de ea și onorată că a ales să-mi aducă un omagiu în felul acesta”.

Berry a adăugat că își dorește să colaboreze cu Zendaya în viitor, potrivit publicației People: „Mi-ar plăcea să găsim un proiect împreună. O susțin în tot ceea ce face și cred că schimbă regulile jocului pentru generația ei”.

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Foto: Getty Images

Un omagiu repetat: reacțiile lui Berry la aparițiile Zendayei

Nu este prima dată când Halle Berry își exprimă aprecierea față de Zendaya. După Emmy-urile din 2026, Berry a distribuit pe Instagram o comparație realizată de stylistul Law Roach, în care apar imagini cu Zendaya la gala din 14 septembrie și cu Berry la premiera Die Another Day din 2002. Actrița a adăugat un emoji în formă de inimă, marcând public admirația pentru reinterpretarea look-ului ei celebru.

Tunsoarea Zendayei, descrisă de hairstylistul Coree Moreno ca un „pixie reimaginat, cu textură și volum, într-o abordare modern-editorială”, a fost unul dintre elementele care au atras atenția presei și a fanilor.

Halle Berry a vorbit și în trecut despre dorința de a lucra cu Zendaya. Într-un clip distribuit pe rețelele sociale, actrița a mărturisit, în cadrul emisiunii The Drew Barrymore Show, că ar vrea să interpreteze rolul mamei Zendayei într-un viitor proiect: „O iubesc cu fiecare fibră a ființei mele. Mi-ar plăcea să îi joc mama”.

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