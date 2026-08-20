Divele au fugit în paradisurile exotice! Unde își petrec vedetele vacanțele de vară

Vara aceasta, vedetele au profitat din plin de zilele însorite și au plecat în vacanțe spectaculoase. Unele dive au preferat plajele și insulele exotice din Caraibe și Fiji, în timp ce altele au optat pentru Europa, unde s-au bucurat de peisaje de vis, ape cristaline și resorturi exclusiviste.

Halle Berry și-a sărbătorit ziua de naștere în Fiji

Halle Berry (60 de ani) și-a petrecut ziua de naștere într-o vacanță exotică în Fiji, alături de iubitul ei, Van Hunt (51 de ani). Actrița a schimbat prefixul pe 14 august și a marcat momentul printr-o serie de fotografii spectaculoase din escapadă.

Vedeta a pozat pe plajă, la piscină și în lumina apusului, etalându-și silueta într-un bikini minuscul și un body negru din dantelă.

Emily Ratajkowski, vacanță pe insula ei preferată

Emily Ratajkowski (35 de ani) a revenit în Mallorca, insula pe care o consideră preferata ei și unde și-a petrecut vacanțele din copilărie. Modelul american a publicat mai multe imagini din timpul vacanței, inclusiv fotografii de pe plajă și din stațiunea Cala Deià.

Emily s-a pozat într-o rochie roșie, din material tip plasă, care i-a lăsat bustul la vedere, peste un bikini alb.

Kim Kardashian s-a distrat în Hawaii

Kim Kardashian (45 de ani) și Lewis Hamilton (41 de ani) au ales Hawaii pentru o escapadă tropicală alături de familia vedetei. Kim a publicat imagini de pe plajă, unde apare în mai multe costume de baie, iar pilotul de Formula 1 a fost fotograful ei oficial.

Cei doi s-au distrat alături de copiii lui Kim, North (13 ani), Saint (10 ani), Chicago (8 ani) și Psalm (7 ani), pe care vedeta îi are cu fostul soț, Kanye West.

Pairs Hilton a ales Sardinia

Paris Hilton (45 de ani) a preferat să meargă în Sardinia, Italia, pentru o vacanță de vară pe un iaht, alături de soțul ei, Carter Reum, și de cei doi copii ai lor, Phoenix (3 ani) și London (2 ani).

Familia s-a bucurat de multe zile însorite pe mare. Paris a purtat un costum de baie negru, accesorizat cu o fustă și o pălărie, iar cei mici au fost îmbrăcați în costume de baie albastre.

Georgina Rodríguez și Cristiano Ronaldo, vacanță în Mallorca

Georgina Rodríguez (32 de ani) și Cristiano Ronaldo (41 de ani) au fost în vacanță în Mallorca, Spania, alături de Cristiano Ronaldo Jr. (16 ani), fiul cel mare al fotbalistului. Cei trei au fost surprinși în timp ce se bucurau de câteva zile pe insulă, iar Georgina a publicat și fotografii în costum de baie.

Imaginile au stârnit comentarii despre silueta vedetei, care a răspuns criticilor spunând că trupul unei femei se schimbă în timp și că este firesc să fie așa. Georgina a subliniat că este mamă și că își dorește să trăiască suficient de mult pentru ca trupul ei să se schimbe de-a lungul anilor.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit pe 11 august, în cadrul unei ceremonii discrete, organizate în Portugalia.

Rita Ora s-a bronzat în Ibiza

Rita Ora (35 de ani) a profitat de pauza dintre concerte pentru câteva zile de vacanță în Ibiza, Spania, alături de soțul ei, regizorul Taika Waititi (50 de ani), și câțiva prieteni.

Artista a fost fotografiată pe un iaht, unde s-a relaxat la soare, a făcut snorkeling și s-a răcorit în apele Mediteranei. Rita a purtat un bikini gri și bijuterii aurii, bucurându-se de timpul petrecut pe mare alături de soțul ei.

Macaulay Culkin și-a dus logodnica în Bahamas

Macaulay Culkin (45 de ani) și Brenda Song (38 de ani) au fost recent în Bahamas, unde s-au bucurat de soare, plajă și câteva aventuri în doi.

Cei doi au încercat împreună un tobogan acvatic, iar Brenda a recunoscut că experiența nu a fost chiar pe placul ei. Actrița a publicat fotografii din vacanță, dar și imagini în care apare alături de Macaulay. Cuplul, logodit din 2022, are doi copii, Dakota (5 ani) și Carson.