 Georgina Rodríguez a strălucit la cununia cu Cristiano Ronaldo în peste 250 de carate de diamante. Cât valorează bijuteriile spectaculoase
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FotoGeorgina Rodríguez a strălucit la cununia cu Cristiano Ronaldo în peste 250 de carate de diamante. Cât valorează bijuteriile spectaculoase

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Georgina Rodríguez, în vârstă de 32 de ani, a strălucit în ziua nunții sale, și nu doar datorită inelului de logodnă de 30 de carate. Pe 11 august, s-a căsătorit cu partenerul ei, vedeta de fotbal Cristiano Ronaldo, purtând bijuterii cu diamante Chopard.

Georgina Rodriguez a strălucit la nuntă/sursă foto: arhivă
Georgina Rodriguez a strălucit la nuntă/sursă foto: arhivă

Georgina, radiantă în ziua nunții

Setul de bijuterii de nuntă al Georginei Rodríguez a costat în total 50 de milioane de dolari, potrivit Page Six, și a inclus colierul „Garden of Kalahari”. Acest colier uimitor include un pandantiv de 50 de carate cu tăietură „brilliant”, alături de 146 de carate de pietre mai mici. Beyoncé a purtat aceeași piesă la Gala Met din 2026, în luna mai, la care a participat și Rodríguez.

Georgina Rodríguez și-a completat ținuta cu un diamant în formă de pară de 25 de carate și o piatră în formă de inimă de 26 de carate, pe care le-a purtat ca cercei.

Cuplul și-a unit destinele după un deceniu de relație

Fotbalistul portughez, Cristiano Ronaldo, s-a căsătorit cu Georgina Rodríguez, femeia care îi este alături de aproape zece ani. Cei doi au ales o ceremonie discretă, organizată în Portugalia, departe de ochii curioșilor.

Nunta a avut loc marți, 11 august, la Cascais, celebra stațiune de lux de lângă Lisabona. Cristiano și Georgina au renunțat la ideea unui eveniment grandios și au preferat o ceremonie civilă intimă. Alături de ei s-au aflat cei cinci copii ai familiei: Cristiano Jr., gemenii Eva și Mateo, Alana Martina și Bella Esmeralda.

Exact cu un an înainte, pe 11 august 2025, Georgina anunța că Ronaldo o ceruse în căsătorie. Ea publicase atunci o fotografie cu uriașul inel primit de la portughez și un mesaj romantic: „Da. În această viață și în toate celelalte”.

Fotbalistul nu a publicat imagini spectaculoase de la ceremonie și nici fotografii cu rochia de mireasă a Georginei. În stilul său, Ronaldo a preferat un anunț simplu. A pus pe Instagram o fotografie în care apar două mâini, a lui și a Georginei, ambele purtând verighete.

Cristiano Ronaldo și Georgina au păcălit presa

Înainte de nuntă, presa britanică scria că cei doi ar urma să-și unească destinele în Madeira, insula natală a lui Ronaldo. „The Sun” relata că ceremonia ar fi trebuit să aibă loc la Catedrala din Funchal, iar petrecerea la celebrul hotel de cinci stele Savoy Palace.

Zvonurile au fost atât de puternice încât sute de oameni s-au strâns în apropierea catedralei, sperând să-i vadă pe Cristiano și Georgina în ziua cea mare. Surpriză însă! Mirele și mireasa care au ieșit din biserică nu aveau nicio legătură cu Ronaldo. Reprezentanții catedralei au transmis ulterior că acolo nu fusese programată nicio nuntă a starului portughez.

Câteva zile mai târziu a ieșit la iveală adevărul: Ronaldo și Georgina pregătiseră în secret ceremonia de la Cascais.

Cum s-au cunoscut cei doi

În 2016, Georgina Rodríguez lucra ca vânzătoare într-un magazin Gucci din Madrid. Cristiano Ronaldo era deja unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai planetei și juca pentru Real Madrid. Cei doi s-au întâlnit în magazin, iar relația lor a început la scurt timp.

În ianuarie 2017, Georgina a apărut pentru prima dată oficial alături de Ronaldo, la gala FIFA de la Zurich. De atunci, l-a urmat peste tot: la Torino, în perioada Juventus, apoi la Manchester și ulterior în Arabia Saudită, unde Ronaldo joacă pentru Al-Nassr.

 În 2022, cuplul a trecut prin momente dificle când Georgina a născut gemeni, însă băiețelul lor, Ángel, a murit la naștere. Fetița, Bella Esmeralda, a supraviețuit.

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